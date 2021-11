BH busca sustentabilidade para a mobilidade urbana com ônibus elétrico

Ônibus passam a ser testado nesta sexta-feira (12/11), na linha 9250 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



A partir desta sexta-feira (12/11), os passageiros do transporte público vão se deparar com uma novidade em algumas linhas dos coletivos de Belo Horizonte. Começam hoje os testes da BHTrans com um ônibus 100% elétrico para o sistema de transporte coletivo. A iniciativa busca trazer mais sustentabilidade para a população belo-horizontina.



O projeto é uma parceria com a Cemig SIM, BYD, BHTrans, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ICLEI/TAP, WRI Brasil e Viação Torres.









Em entrevista ao Estado de Minas , Rodrigo Pimenta, gerente do Projeto Mobilidade Elétrica da BHTrans, explica que cada semana uma linha, com característica diferente, será operada pelo ônibus. O intuito é testá-lo em topografias e tipos de serviços diferentes e, com isso, fazer com que a população possa conhecer a novidade e opinar sobre a tecnologia.





De acordo com Pimenta, o teste é um esforço para atender as exigências que o momento traz sobre a sustentabilidade no transporte, com o objetivo de atender os compromissos assumidos nacionalmente e globalmente.





"Essa iniciativa é aderente à agenda global. Estamos encerrando hoje, oficialmente, a COP26 [A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2021], então é um esforço por parte do município de atender os compromissos assumidos para atender a questão da redução de emissão de gases, de efeito estufa melhoria da própria qualidade do ar, redução de doenças respiratórias. E é também, um apelo tecnológico de inovação, de modernização do transporte público, tornando mais atraente para a população", explicou.





Em 2016, testes preliminares de ônibus elétricos já haviam sido realizados em Belo Horizonte, entretanto, Rodrigo afirma que o propósito na época foi conhecer a tecnologia, mesmo que de forma superficialmente. Ele diz que na época, os ônibus tradicionais e mini-ônibus já eram veículos ultrapassados, em termos de autonomia e desempenho em rampa.





"Agora já temos uma tecnologia apropriada à nossa realidade topográfica e rigidez de itinerários, com autonomia maior. Então a expectativa agora é outra", ressalta. "Será feito um acompanhamento mais minucioso acerca do desempenho desse novo ônibus, que foi projetado e desenvolvido pensando em BH, pensando na nossa realidade", completa.





Prefeitura espera avanços na sustentabilidade com inclusão dos novos veículos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Quando questionado sobre quais mudanças essa inovação no transporte público trará aos usuários, ele afirma que o conforto encontrado é muito maior. Segundo ele, o ruído é quase inexistente, trazendo benefícios ao operador e aos passageiros.





Além disso, ele pontua que o desenvolvimento moderno do veículo permite aos passageiros e transeuntes perceber um desempenho maior do veículo. "Ele tem um torque maior. Uma arrancada, por exemplo. Em uma subida íngreme, ele arranca com maior facilidade, maior rapidez e sem emitir ruído, ele vai ver que não emite fumaça, né", pondera.





A empresa tem expectativas para melhorias até mesmo na saúde da população, muito afetada pelas poluições ambientais.





As expectativas para o transporte elétrico na capital mineira são altas, mas a inclusão do veículo não depende apenas da BHTrans, é necessário que as empresas concessionárias queiram adquirir esse novo modelo de ônibus.





Apesar de inicialmente ter o desafio do custo inicial de capital investido, devido ao valor da tecnologia utilizada, bem mais cara em relação à tecnologia do diesel, os benefícios se apresentam mais vantajosos quando comparados a médio e longo prazo.





Uma das comparações usadas para expressar a vantagem do veículo elétrico é o custo de manutenção, inferior ao do diesel. Apesar dessa vantagem, Ricardo enfatiza que cooperações entre entidades e instituições serão necessárias para a implementação do ônibus na capital.





Exemplos próximos que demonstram os benefícios da inovação são o Chile, que já possui uma frota considerável de veículos desse modelo, e, também São Paulo, que tem 17 ônibus eletrônicos. Ainda que aparenta ser uma tecnologia nova ao Brasil, a BHTrans enfatiza que fora do país, o transporte já é uma realidade mundial, e que possui grandes chances de dar certo.

Linhas em que o ônibus será testado

9250 - Caetano Furquim/Nova Cintra via Savassi (a partir de hoje, 12/11);

5503A - Goiânia A;

9105 - Nova Vista/Sion;

815 - Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI.

Avaliação dos usuários

Durante o período de teste, 30 dias, os usuários poderão avaliar o desempenho, o conforto, o nível de ruído e a sustentabilidade por meio de uma pesquisa on-line, usando um QR Code, que estará disponível em cartazes dentro do ônibus, ou através do link

O teste

O desempenho do ônibus elétrico terá os seguintes itens avaliados:





- Adaptabilidade às condições climáticas;

- Adaptabilidade aos tipos de solo e relevo;

- Níveis de emissão dos poluentes atmosféricos (gases de efeito estufa - GEE, outros gases e material particulado) a serem evitados com a operação do ônibus elétrico;

- Níveis de emissão de ruídos a serem evitados com a operação do ônibus elétrico;

- Consumo de energia elétrica e autonomia das baterias em condições normais e severas.





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen