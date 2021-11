Com queda na procura, Contagem fecha um posto de vacinação

Índices de imunização provocaram a queda natural de demanda, segundo prefeitura. Doses continuam sendo aplicadas em outros pontos da cidade (foto: Elias Ramos/Prefeitura de Contagem)

Na prática, a queda na movimentação era esperada. Segundo dados do Vacinômetro, do governo estadual, consultados nesta quinta-feira (11/11), Contagem tem 84,04% da população maior de 12 anos de idade vacinada com a primeira dose, e 64,9% com o ciclo vacinal completo.



Isso significa que há menos pessoas que precisam se imunizar, o que provoca a 'baixa' no atendimento.

Também por causa disso, o ponto do Big Shopping, que funcionava durante todo o período de abertura do centro de compras (das 10h às 22h), agora só atende das 14h às 22h – o fechamento foi mantido para mais tarde para permitir quem trabalha o dia todo e não tem tempo para ir aos demais postos procurar as doses.

A adequação dos pontos extras de vacinação acaba por reforçar as equipes das UBSs, que foram deslocadas para esses locais durante a campanha de vacinação mais intensificada.

Veja os pontos de vacinação em Contagem

REGIONAL ELDORADO