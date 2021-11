Barranco no Bairro Luxemburgo tem deixado moradores em alerta

Desde 2019 barranco vem cedendo e até hoje a construtora não tomou uma providência (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Há mais de dois anos, quem passa pela Rua Henrique Sales, no Bairro Luxemburgo, região Centro-Sul de Belo Horizonte, se depara com uma situação nada agradável. Um barranco em frente ao número 252 há tempos está cedendo, até hoje nenhuma providência de precaução foi tomada e tem incomodado bastante os moradores da região.













"Já temos lutado há muitos anos, Ministério Público, Justiça, é um jogo de empurra. Ninguém faz nada, fica só um jogo de empurra", informou Graça, que mora em frente ao barranco.



Segundo ela, a lona que foi colocada no local pela construtora, está sendo apoiada com troncos de árvore e que com o acúmulo de sujeira isso tem se tornado motivos de aparição e proliferação de ratos. "Os ratos nesse período que eles estão reproduzindo, eles invadem os prédios, estão entrando nos prédios, e são muitos", ressaltou a moradora.



Segundo, Roberto Figueiredo Souza, síndico do prédio que fica em frente ao barranco, a Zoonose esteve presente no local, para buscar soluções para a contenção dos ratos, entretanto a quantidade de bichos presente no local é imensa.





"A gente está apavorado aqui. Rato transmite leptospirose. Tem criança no prédio, tem água. Um rato desse cai numa caixa d'água, vai dar problema para gente. A gente corre risco de vida, aquele barranco pode desabar. Não pode parar um carro lá do lado porque senão um caminhão não consegue passar na rua", pontua.



Além disso, ele afirma que atrás do barranco, uma residência planeja fazer já o seu terceiro andar sem nenhuma vistoria adequada, o que pode apresentar mais riscos ainda a população local.





Ele disse que os terrenos ao lado do barranco são da prefeitura e que, quando as chuvas ocasionaram problemas em janeiro de 2020, foram executadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital, obras para a contenção do barranco. Mas que no terreno da construtora, nada foi feito até hoje.



Em contato com a PBH, a reportagem foi informada que, por se tratar de um terreno particular, o que prefeitura pode fazer foi aplicar multa à construtora por não ter realizado os serviços de sondagem, projeto de estabilidade e drenagem do terreno, conforme previsto em laudo técnico.



Os moradores fazem um apelo para que alguma medida seja tomada, principalmente com a chegada das chuvas que tem deixado todos bastante preocupados.



*Estagiário sob supervisão do subeditor do subeditor Daniel Seabra