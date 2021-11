Festival de Jabuticaba libera ingressos de graça; saiba como retirar o seu

Neste ano, o festival gastronômico e cultural terá limitação do público por conta da pandemia. A programação será no Centro Administrativo Prefeito Hélio Geraldo de Aquino, localizado no Centro da cidade.

Mesmo com algumas restrições, o retorno das atividades presenciais foi comemorado por moradores, produtores e turistas em Sabará.

Festa é a mais tradicional na cidade de Sabará (foto: Divulgação/Prefeitura de Sabará)

Jabuticaba é patrimônio em Sabará

Em Sabará, a jabuticaba é chamada de 'ouro negro' e é considerada patrimônio imaterial do município. Este é o evento mais aguardado do ano pelos produtores de derivados da fruta, rede hoteleira e restaurantes do município.

Segundo dados da secretaria municipal de Turismo, em anos anteriores à pandemia, o evento gerava renda estimada em mais de R$ 5 milhões. Eram quatro dias de festival, realizado no Centro Histórico, com apresentações culturais para cerca de 130 mil pessoas que circulam no período.

O Festival da Jabuticaba é uma festa que toda a cidade participa, mesmo de forma indireta. Mesmo fora do Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino, onde ocorrerá o Festival, todos os demais restaurantes e bistrôs da cidade, estarão oferecendo pratos típicos feitos com a fruta. Entre os produtos oferecidos pelos pequenos produtores, está mudas da jabuticabeira, licor, geleia, sorvete, vinhos, molhos, doces entre outros.

