IML de Caratinga libera corpo de Marília Mendonça e mais dois

Imagem de show de Marília Mendonça em João Pessoa (PB) (foto: Wikimedia Commons)

Os corpos de Marília Mendonça, do tio dela e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, e do produtor da cantora, Henrique Ribeiro, foram liberados pelo IML (Instituto Médico Legal) de Caratinga (MG).

A liberação ocorreu na madrugada deste sábado (6/11). Advogados da família de Marília estão na cidade e cuidaram também do traslado do corpo com uma funerária.





Dois carros transportaram os corpos até o aeroporto no início da manhã. Os corpos da cantora e do tio seguiram para Goiânia. O do produtor Henrique Ribeiro ainda está no aeroporto de Ubaporanga e seguirá para Salvador.





A polícia informou que os corpos do piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana, também foram liberados do IML e serão levados para Brasília.



A Polícia Civil informa que está no local do acidente, desde as primeiras horas desta manhã, para auxiliar o Cenipa na investigação que apura as causas e circunstâncias do acidente.