Bombeiros retiram corpo do piloto de Marília Mendonça da aeronave

A morte do piloto já havia sido confirmada pela assessoria de Marília Mendonça (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a retirada do corpo do piloto que levava o avião da cantora sertaneja Marília Mendonça , no início da noite desta sexta-feira (5/11). Agora falta a retirada da última vítima, o co-piloto.









Entre as vítimas, além da cantora, estão o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e co-pilto do avião, que ainda não tiveram os nomes divulgados.





Segundo os bombeiros, a retirada do último corpo deve levar cerca de 40 minutos.





Veja imagens do avião de Marília Mendonça após o acidente em Minas:

Ver galeria . 4 Fotos O avião que levava a cantora sertaneja Marília Mendonça caiu na tarde desta sexta-feira (5/11) em Piedade de Caratinga, em Minas (foto: CBMMG/Divulgação )

Tragédia em MG

A queda da aeronave que resultou na morte da cantora chocou o Brasil. O Corpo de Bombeiros recebeu a chamada por volta das 15h30, para atender uma ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga, em um curso d'água, próximo ao acesso pela BR-474.

''Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave'', informou a corporação logo após a queda. Bombeiros contam com o apoio do Samu.





Muitos fãs da cantora se deslocaram para o local do aciente, distante 11 quilometros da área urbana de Caratinga, o que dificulta o trabalho da equipes de resgate.





Mais cedo, a cantora fez um post embarcando em um avião para anunciar show em Minas Gerais. Ela tinha show marcado nesta sexta-feira em Caratinga e outro neste sábado em Ouro Branco. Confira a agenda que a cantora faria:





05/11: Caratinga

06/11: Ouro Branco

12/11: Divinópolis

20/11: Taiobeiras





A aeronave

O avião, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. Trata-se de um King Air C90A, com capacidade para seis passageiros. A aeronave, que é turboélice, foi fabricada em 1984 e tinha autorização para operar em regime de fretamento, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci