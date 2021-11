Tragédia de Mariana: MST ocupa Samarco e paralisa extração de minério

'Vamos ficar aqui até que as mineradoras ou o governo nos deem uma resposta', diz coordenador do MST. Movimento ocupou a Samarco na manhã desta sexta-feira (5/11) (foto: MST/Divulgação) Cerca de 600 integrantes do Movimento Sem Terra (MST) ocuparam o canteiro de extração de minério da Samarco, em Mariana, Região Central de Minas, na manhã desta sexta-feira (5/11). O protesto ocorre perto da mina de Fazendão, que pertence à Vale.









“Vamos ficar aqui até que as mineradoras ou o governo nos deem uma resposta. Seis anos depois da tragédia, não houve reparação. Os moradores de Bento Rodrigues continuam sem casa. E os nossos assentamentos à beira do Rio Doce já não conseguem plantar, nem pescar, nem criar animais por causa dos impactos da lama”, diz o coordenador do MST, Sílvio Netto.





Netto cobra ainda mudanças no modelo de mineração praticado no Brasil. “É importante ressaltarmos que esse modelo cria problemas ambientais e sociais, gera baixa arrecadação aos municípios, cria dependência e empregos que oferecem risco a toda a população mineira. Os movimentos sociais propõem um outro projeto, regulado pela necessidade social, com a participação das comunidades e instrumentos mais eficazes de fiscalização, pautado na vida acima do lucro”, diz a liderança.