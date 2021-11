Guarda-chuva de R$ 100 mi

Área de risco geológico na Região Leste de BH: contenção de encostas integra planos da prefeitura (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A pRESS - 19/10/21)







O prefeito Alexandre Kalil (PSD) assinou convênio com a Caixa Econômica Federal prevendo o repasse de R$ 100 milhões para obras de infraestrutura em Belo Horizonte. De acordo com o prefeito, o dinheiro será utilizado para contenção de encostas, recapeamento e outras demandas do período chuvoso. “É um momento importante, porque as chuvas estão aí. Ao contrário do que se pensa, a primeira etapa do Vilarinho não vai segurar essas chuvas. Há a construção de duas bacias em andamento”, afirmou o prefeito, se referindo às bacias de contenção que estão sendo implantadas na Região de Venda Nova.





O acordo prevê R$ 100 milhões de empréstimo para a prefeitura. A primeira parcela chega à conta depois do registro e da publicação do contrato no Diário Oficial do Município, que estava prevista para a edição de hoje. O repasse será feito em duas vezes. A primeira parcela é de R$ 50 milhões. O município acertou que, após comprovar o gasto de 80% desses R$ 50 milhões, deve receber a outra metade.





O prefeito ressaltou a importância de parcerias para investimentos na cidade, que já somam mais de R$ 5 bilhões – dos quais R$ 3,4 bilhões aplicados em intervenções relacionadas ao período chuvoso. “Está tudo no portal da transparência. Já foram desembolsados R$ 3,4 bilhões para encostas, contenção de chuvas, recapeamento e tapa-buraco", comentou Kalil. Além disso, o dinheiro também será utilizado para pavimentação e áreas de tratamento de encostas de atuação da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel).





Os projetos já aprovados pela instituição financeira incluem ainda obras de macro e microdrenagem, tapa-buracos e manutenção da cidade. “É um projeto ambicioso. Temos projetos e o dinheiro vem”, afirmou o prefeito. Os recursos são de um programa da Caixa voltado ao financiamento da infraestrutura urbana. "O projeto permite várias intervenções de melhoria urbana da cidade, não só na parte de drenagem, mas também na revitalização de praças", exemplificou Marcelo Bonfim, superintendente do banco em Minas Gerais.





A Caixa será a responsável, também, por operacionalizar os pagamentos do auxílio instituído pelo Executivo belo-horizontino para amparar pessoas em situação de pobreza. Os repasses devem começar no próximo mês.

Bacia em construção para evitar inundações em Venda Nova, região com histórico de enchentes (foto: jair amaral/em/d.a Press)

CONCRETIZAÇÃO

O dinheiro da Caixa, que começará a chegar na próxima semana, ajudará BH a colocar em prática o planejamento traçado de março a outubro deste ano. As diretrizes foram pensadas tendo em vista, justamente, o período de chuvas que se aproxima. Em meio às intervenções em vias afetadas pelas águas, a PBH mira, sobretudo, diminuir o número de obstáculos aos motoristas. "Vamos investir, principalmente, em tapa-buracos e recapeamento. É um grande problema que temos na cidade", admitiu Henrique Castilho, que chefia a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).





Segundo Castilho, não há uma área na cidade a ser priorizada. A ideia é promover melhorias nas nove regionais. Cada uma delas, de acordo com o dirigente, tem contrato licitado para intervenções viárias. "O tratamento é igual. Não tem diferença. Os valores investidos, proporcionalmente, são os mesmos". Tão logo preste contas da utilização de parte do montante financiado pela Caixa, Belo Horizonte passará a mirar a contratação de novos empréstimos do tipo. "Nosso objetivo é contratar mais duas operações de R$ 100 milhões", projetou João Antônio Fleury, secretário municipal de Fazenda.





Kalil comemorou o acordo. “Eu queria agradecer a todos e acho que a população deve ir ao portal ver onde está sendo investido, onde é que está sendo colocado esse dinheiro. A Caixa tem sido uma grande parceira, nós sabemos das exigências da Caixa, como ela é ‘ferro de dentista’ pra arrumar um financiamento. Tem que ser muito organizado, tem que ter projeto sério, gente séria e credibilidade. E isso nós temos.”





ATENÇÃO AO PERÍODO

Além dos investimentos em obras, a cidade precisa estar atenta a outras formas de prevenir enchentes, como a manutenção de bacias de detenção, limpeza de bocas de lobo e de vias, galerias e fundos de vales de córregos. A nova verba também será utilizada para esse fim. A prefeitura informou que mantém atenção e esforços nesse sentido, além do trabalho preventivo de alerta e conscientização dos moradores das áreas de inundação da cidade. “Há ainda um Sistema de Monitoramento Hidrológico capaz subsidiar as ações de alerta e enfrentamento do risco de inundações, bem como acionar planos de bloqueio de vias durante as chuvas de maior intensidade”, afirmou.





RESISTÊNCIA

O Estado de Minas mostrou, na edição de ontem, que mesmo em andamento, obra da Avenida Vilarinho resiste a tempestade. Em entrevista exclusiva ao EM, Henrique Castilho disse que a Região de Venda Nova se saiu bem no teste das fortes chuvas dos últimos dias. “Essas obras estão praticamente prontas e estão ajudando a conter o problema’’ afirmou.





Somente nos três primeiros dias de novembro, choveu 65,6 milímetros (mm) em Venda Nova, 27% do esperado para o mês em Belo Horizonte – onde a média climatológica é de 239,8mm em novembro, segundo a Defesa Civil de BH. Apesar das chuvas fortes dos últimos dias, entretanto, não houve registros de alagamentos, que são históricos na avenida. Mas, ao que tudo indica, novos testes virão para a região, já que a previsão é de que as chuvas continuem.





TESTADA

A obra que já está quase no fim e “passou no teste” é a chamada Córrego do Nado – Lareira e Marimbondo. Trata-se da primeira fase das obras de prevenção de enchentes em Venda Nova. São intervenções para tratamento de fundo de vale e controle de cheias nos afluentes Córrego Marimbondo e Córrego Lareira, com construção de bacia de detenção do Córrego Lareira. Houve investimento de aproximadamente R$ 40 milhões. Mesmo com previsão de conclusão para o 1º semestre de 2022, ela já está em funcionamento. Essa bacia vai reter aproximadamente 30 milhões de litros de água.





A segunda etapa de obras de prevenção de inundações é a implantação de uma estrutura hidráulica de captação dos escoamentos superficiais (caixa de captação) no emboque do Ribeirão Isidoro, localizado na Avenida Vilarinho com a Rua Doutor Álvaro Camargos e Rua Maçom Ribeiro, onde alagamentos são frequentes. A construção dessa estrutura de captação em forma de caixa – com área aproximada de 2.500 metros quadrados e volume da ordem de 10 mil metros cúbicos (10 milhões de litros) – teve investimento de aproximadamente R$ 12,8 milhões.





A terceira etapa são os chamados Grandes Reservatórios – Vilarinho que começaram a ser feitos em abril. São obras e serviços de otimização do sistema de macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro para a implantação de dois reservatórios profundos – Vilarinho 2 e Nado 1 – e mitigação das inundações recorrentes na Av. Vilarinho e Rua Dr. Álvaro Camargos. O investimento previsto é de R$ 124 milhões, com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal. O prazo de execução dessa obra é de 36 meses. De acordo com a Sudecap, os dois reservatórios subterrâneos têm capacidade de armazenamento de aproximadamente 115 milhões de litros d’água cada um, incluindo a laje de cobertura.





RECURSOS PARA a PREVENÇÃO

Confira os principais pontos do convênio da PBH e Caixa Econômica

Valor: R$ 100 milhões

Fonte dos recursos: Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, programa voltado à concessão de crédito a entes públicos

Objetivo: contenção de encostas e recapeamento de vias; eventualmente, cobrir outras demandas ligadas ao período chuvoso

Estrutura: R$ 50 milhões

Devem ser liberados já na próxima semana, após a oficialização do contrato; para obter o restante, PBH precisa comprovar o uso de 80% do primeiro aporte





Mais sete projetos em andamento

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) tem outras sete importantes obras de prevenção a enchentes em andamento. Duas delas estão ligadas ao Córrego Bonsucesso, na Região do Barreiro: a instalação de sistema de esgotamento sanitário do manancial, com conclusão prevista para 2022; e a recuperação de canal existente no Trecho V, que vai do Anel Rodoviário até próximo da Rua 1, para evitar erosões, que deve ser finalizada neste ano.





Na mesma região, estão listadas a segunda etapa das obras no Córrego Túnel/Camarões, para urbanização, pavimentação e sinalização da pista de caminhada, iluminação, paisagismo e implantação de área de lazer, que devem ser finalizadas no 1º semestre de 2022; e projeto envolvendo os córregos Olaria e Jatobá, com tratamento de fundo de vale que possibilitará a redução dos riscos de inundação do entorno dos córregos. A bacia terá capacidade de retenção de 110 mil metros cúbicos e deverá estar pronta no 1º semestre de 2022.





Na Região Norte, o foco é a primeira etapa de obras no Ribeirão do Onça, para evitar inundações na Avenida Cristiano Machado, próximo à Estação São Gabriel, com finalização prevista até o fim do ano que vem. Na Oeste, obras se voltam para a Avenida Tereza Cristina e Ribeirão Arrudas, com construção da Bacia das Indústrias, capaz de deter 120 milhões de litros de água, liberando esse volume aos poucos para não sobrecarregar o canal do Ribeirão Arrudas. Previsão de conclusão: 1º semestre de 2022.





Na Região Centro-Sul, que sofreu nas históricas inundações de 2020, o projeto é de recuperação de galeria do Córrego do Leitão, canal subterrâneo de 4,3 quilômetros e que começa em trecho a jusante da barragem Santa Lúcia, na Rua João Junqueira, seguindo pela Avenida Prudente de Morais, Rua Marília de Dirceu, Rua São Paulo, Rua Padre Belchior, Rua Tupis e Rua Mato Grosso, até desaguar no Ribeirão Arrudas. A obra deve ser concluída no segundo semestre do ano que vem.