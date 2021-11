Brumadinho: Vale conclui pagamento a atingidos cinco meses após o previsto

Vale conclui o pagamento de R$ 4,4 bilhões destinados aos aos atingidos pelo rompimento da Barragem em Brumadinho nesta quarta (foto: Divulgação/Vale)







Após cinco meses da data prevista, a mineradora Vale anunciou nesta quarta-feira (3/11) que concluiu o pagamento emergencial aos atingidos pelo rompimento da Barragem B1, em Brumadinho, na Grande BH. O valor destinado para essas pessoas estava previsto em R$ 4,4 bilhões, conforme acordo com o governo de Minas.













A empresa informou em nota que desde 1º de novembro, passaram a valer os termos do novo programa, implementado e gerido pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual e Defensoria Pública Estadual, sem a participação da Vale, conforme estabelecido no Acordo de Reparação Integral assinado entre a empresa, o Governo de Minas Gerais e as Instituições de Justiça, em fevereiro deste ano





O acordo foi fechado no dia 4/2 entre o governo de Minas e a Vale, na qual a mineradora deveria pagar R$ 37,68 bilhões por conta da tragédia em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Do valor total previsto, R$ 4,4 bilhões foram destinados para o Programa de Transferência de Renda, solução definitiva para o pagamento emergencial aos atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O valor foi depositado em juízo já com as deduções dos depósitos emergenciais e os custos operacionais a partir de junho deste ano.





As dúvidas relativas ao Programa de Transferência de Renda poderão ser esclarecidas pelo canal exclusivo de atendimento da FGV: PagamentoPTR@fgv.br.





Pagamento emergencial





Conforme divulgado em nota pela mineradora, em fevereiro de 2019, menos de um mês após o rompimento, foi a Vale realizou o pagamento emergencial mensal a todas as pessoas residentes em Brumadinho ou em até 1 km do leito do rio Paraopeba, nos limites do Termo de Acordo Preliminar firmado em audiência. Durante quase três anos, cerca de 100 mil pessoas contaram com o benefício, que ultrapassou R$ 2,3 bilhões em investimentos realizados.



