Hospital da Baleia apoia campanha de prevenção ao câncer de próstata

Hospital Baleia estende faixa em homenagem ao Novembro Azul (foto: HB/Reprodução ) A fachada do Hospital da Baleia, no Bairro Saudade, em Belo Horizonte, está azul em apoio à campanha ‘Novembro Azul’. A faixa estendida na entrada do prédio hospitalar é uma homenagem aos pacientes diagnosticados com câncer de próstata, assim como uma forma de alertar e conscientizar a população sobre a doença.









No Hospital da Baleia, no último ano, foram mais de 10 mil procedimentos relacionados ao câncer de próstata. Cerca de 3 mil exames, 2.500 consultas ambulatoriais e 4 mil sessões de quimioterapia e radioterapia foram realizadas no período.





Câncer de próstata





O câncer de próstata é considerado o tipo mais comum entre os homens e, no Brasil, causa a morte de aproximadamente 30% da população masculina que desenvolve a doença. Dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (INCA) indicam que um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata.





O estudo aponta, ainda, para 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano, entre 2020 e 2022. Faixa etária e peso são fatores importantes na prevenção, já que foi comprovado que homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade, estão mais propensos à doença.





Apesar de mais comum nos idosos, homens de todas as idades devem ficar atentos aos fatores de risco pessoais e a recomendação é que sejam realizados, de forma periódica, exames que permitam a detecção precoce da doença.





O médico urologista, Davi Lamas, explica que quando descoberto no início a taxa de cura é elevada, com chances maiores a 90%. “Por isso, a importância da realização das consultas preventivas. É uma consulta simples, realizada com urologista, no qual é realizado um exame físco e PSA", completa.





Em caso de suspeita de tumor na próstata, outros exames complementares são solicitados para confirmar ou afastar o diagnóstico, de acordo com o urologista.