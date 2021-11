OAB quer apurar se houve excessos na ação policial em Varginha

Comando da operação afirmou que grupo de criminosos dispunha de armas até para abater aeronaves (foto: PMMG/Facebook/Reprodução)





A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, acompanhará as investigações sobre a operação que culminou com a morte de 26 suspeitos em Varginha, no Sul de Minas Gerais. Nenhum policial foi ferido. Em ação realizada pelas Polícias Rodoviárias Federal (PRF) e Militar (PMMG), a quadrilha foi desbaratada na madrugada de ontem, com recolhimento de farto armamento, segundo a política, usado em operaçõs de guerra.





“É importante que haja essa apuração. Tenho toda confiança no trabalho da Polícia Judiciária, que tem isenção e capacidade técnica para levar a cabo e apurar esse evento que, de fato, traz repercussão grande pelo número de mortes", afirmou o presidente da comissão, Rômulo Ferraz.





Ele conversou com o comandante-geral da PM, coronel Rodrigo, e o chefe da Polícia Civil, Joaquim Francisco, para saber como foi realizada a apuração. Segundo Rômulo Ferraz, o Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava monitorando o grupo, que planejava ação para atacar bancos em Varginha. Também devem acompanhar as investigações o Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e o Ministério Público.









Além de carreta modificada que seria usada pela quadrilha, de acordo com a PM, foram apreendidos vários carros durante a ação policial (foto: Twitter/Reprodução)



A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar os fatos, e o processo será analisado pela Comarca de Varginha. Apesar do elevado número de mortes, Rômulo afirmou que ainda não há elementos para dizer se houve excesso na operação. Ele lembrou que no período em que foi secretário Estadual de Defesa Social, ocorreu evento semelhante, quando foi feita a identificação de uma quadrilha que explodia caixas eletrônicos no estado. “Tenho experiência pessoal, quando fui secretário houve um caso muito parecido, em 2013, no município de Itamonte em que morreram 12 agentes, eram inclusive todos do estado de São Paulo que estavam fazendo várias explosões nos bancos da divisa entre Minas e São Paulo. Foi também um trabalho de inteligência."

Em nota, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas, a deputada Andréia de Jesus (PSOL), afirmou que está acompanhando o caso. “Estamos disponíveis para realizar a fiscalização e identificar qualquer violação de direitos humanos que possa ter ocorrido.” A deputada também prestou solidariedade às famílias dos homens mortos e se colocou à disposição para o que for necessário.





'Assinatura' De acordo com o comandante do Bope, tenente-coronel Rodolfo César Morotti, a quadrilha teria recebido apoio de alguém na região. “Certamente essas quadrilhas são muito organizadas em âmbito nacional. Geralmente, elas contam com alguma pessoa que dá apoio nas cidades”, afirmou, durante a entrevista coletiva de representantes do comando da operação conjunta da PMMG e PRF. A delegada regional de Varginha, Renata Fernanda Gonçalves de Rezende, confirmou que o grupo teria recebido apoio de pessoas de outros estados.









Nos sítios em que houve confrontos, segundo a PM e a PRF, além de armamento, foram recolhidos explosivos e roupas táticas (foto: Twitter/Reprodução)



Os participantes da quadrilha estavam acomodados em dois sítios distantes da área central de Varginha. “São rotas diferentes para facilitar a fuga. As investigações ainda estão acontecendo, mas criminosos deixam uma assinatura, jeito de agir, armamento, roupas. Inclusive, os explosivos deixados levam a crer que são da mesma quadrilha”, disse o comandante do Bope.

Segundo o tenente-coronel Rodolfo Morotti, durante a ação os criminosos tentaram fugir, mas foram capturados. “Tudo isso foi pensado e planejado para ter êxito. Uma ação que poderia ter muitos danos para a sociedade teve uma resposta satisfatória. Eles tinham armamento que derrubava até aeronave. Uma quadrilha muito organizada.”





A origem do material ainda não foi confirmada. “Tem casos que eles chegam a usar armamento alugado”, informou comandante do Bope. Durante a ação, nove veículos foram recuperados, além de uma carreta apreendida em Muzambinho, também no Sul de Minas. “Não conseguimos identificar essa carreta chegando na região. Verificamos o veículo estacionado em Muzambinho. O veículo estava modificado, com um fundo falso e cheio de colchonete e tinha parte de uma carga”, destacou o Inspetor da PRF, Rodrigo Diniz.