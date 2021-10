Justiça nega indenização pedida pela síndica do JK

Vista do condomínio JK: síndica permanece no cargo há 37 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 3/11/20)





A juíza Bianca Martuche Liberano Calvet, da 1ª Unidade Jurisdicional Cível do Juizado Especial, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais a Maria Lima das Graças, síndica do Conjunto Governador Kubitschek, mais conhecido como Edifício JK e localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizontes. No cargo há 37 anos, ela requeria R$ 5 mil de Julieta Sueldo Boedo, também moradora do prédio, por ter feito declarações públicas contra sua administração. A juíza determinou que cópia da sentença seja enviada ao Ministério Público de Minas Gerais para que o órgão tome medidas cabíveis diante dos fatos relatados nos autos sobre a administração do condomínio JK, que envolvem denúncias contra a síndica. Ainda cabe recurso.





Na sentença, a magistrada registra que, na última eleição feita no condomínio, em novembro de 2020, foram publicadas matérias jornalísticas em que Julieta manifesta sua insatisfação com a gestão da síndica, mas considera que a moradora agiu dentro dos limites da Constituição ao fazer as declarações.





“A Constituição Federal garante como inviolável a liberdade de expressão (art. 5, IV, CF). Dessa forma, o indivíduo tem garantido o seu direito de expressar suas ideias e insatisfações”, disse, lembro ainda que “em questões como a gerência de condomínio residencial, a decisão do síndico reflete diretamente na vida cotidiana e despesas a serem pagas por eles (condôminos)”.





Julieta se candidatou às últimas eleições para o cargo e mostrou suas propostas e insatisfações, o que, para a juíza “é natural do cenário de eleições”. A magistrada destacou que “a autora, inclusive, foi ouvida e manifestou também suas propostas, como se vê no jornal Estado de Minas”. A juíza afirma que impedir a liberdade de manifestação é uma postura típica de ditaduras.





Na decisão, a magistrada explica que “o dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, no que se insere o dano à honra, imagem, bom nome e boa fama, e, para o caso, à integridade psicológica.” Ela acredita que as declarações de Julieta não foram suficientes para causar esse tipo de violação. Assim, a indenização não seria cabível.





Além de negar o pedido da síndica, a juíza ainda determinou que uma cópia da sentença seja enviada ao Ministério Público de Minas Gerais para que o órgão tome as medidas cabíveis, “em razão da gravidade dos fatos relatados aqui sobre a administração de um condomínio que é referência artística na cidade de Belo Horizonte, com inúmeros moradores, e que possui por 37 anos a mesma síndica, bem como a ausência de espaço para a renovação do cargo diretivo, e sobre valores recebidos pelos condôminos, a serem investigados”.





A confusão entre a síndica e moradores que se opõem à sua administração começou durante a eleição do condomínio, em novembro do ano passado. Esses moradores tentam anular na Justiça o pleito que reelegeu Maria Lima das Graças para seu 38º ano de mandato à frente dos prédios tombados do Conjunto Governador Kubitschek.





Julieta, que fazia parte da chapa de oposição, afirma ter recebido uma intimação, por iniciativa da síndica, em que era acusada de difamação após dar entrevistas a veículos de imprensa sobre a eleição no JK. Inclusive ao Estado de Minas, que na época tentou contato com a síndica, mas não teve retorno. “Em 4/11/2020, foram publicadas matérias jornalísticas, nos mais diversos veículos de imprensa, em que a requerida, moradora do mesmo condomínio, em entrevista, fez insinuações sobre a lisura, a transparência e a imagem da parte autora”, diz o documento. Os moradores chegaram a procurar a polícia para denunciar casos de difamação, injúria, calúnia e até mesmo agressão física praticada por funcionários da administração contra condôminos que faziam parte da chapa de oposição.





A reportagem enviou e-mail ao escritório de advocacia que move a ação em nome da síndica, mas até o fechamento desta edição não havia recebido retorno. Também tentou contato por meio da portaria do condomínio, sem sucesso.





