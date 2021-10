Com crimes de Bolsonaro na pandemia, capa do Estado de Minas viraliza

Capa do EM desta quarta-feira (27/10) foi compartilhada nas redes sociais (foto: Editoria de arte/EM ) Estado de Minas desta quarta-feira (27/10) se deparou com o rosto inconfundível do presidente Jair Bolsonaro ocupando a porção principal da página. Mas no lugar de uma foto, a feição do presidente estava formada pelos Quem passou pelas bancas, recebeu em casa ou conferiu nas redes sociais a capa dodesta quarta-feira (27/10) se deparou com o rosto inconfundível do presidente Jair Bolsonaro ocupando a porção principal da página. Mas no lugar de uma foto, a feição do presidente estava formada pelos nove crimes que ele cometeu na condução da pandemia , segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, que pediu o seu indiciamento na noite desta terça-feira (26/10).





Deixando explícita a dimensão da responsabilidade de Bolsonaro diante das mais de 600 mil mortes causadas pelo coronavírus desde março de 2020 no Brasil, a capa viralizou ao longo do dia, sendo intensamente compartilhada por políticos, personalidades, artistas, jornalistas e, claro, leitores, que elogiaram a escolha arrojada e criativa do jornal.









O perfil do PDT no Senado – que representa os parlamentares Acir Gurgacz (RO), Cid Gomes (CE) e Weverton Rocha (MA) – ressaltou, por extenso, os crimes de Bolsonaro. “Crimes contra a humanidade e de responsabilidade, epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária, incitação ao crime, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, charlatanismo, falsificação de documento.estampa Bolsonaro”, escreveu.

O site Mídia Mundo, de análise do trabalho da imprensa , também aplaudiu a capa e destacou o apuro gráfico que o jornal impresso permite. “Uma forma nova, diferente, original de mostrar as acusações contra o Presidente da República. Não chega a ser uma obra prima, mas é – de longe – o jornal que melhor trabalha o dia seguinte entre os impressos do Brasil”, escreveu o consultor Eduardo Tessler.







An outline of Bolsonaro%u2019s alleged crimes on the front of today%u2019s @em_com pic.twitter.com/BqVN7ilHUN %u2014 Tom Phillips (@tomphillipsin) October 27, 2021 O epidemiologista Pedro Hallal, que foi ouvido pela CPI da COVID em junho, também foi um dos que compartilhou a capa, assim como o correspondente do jornal britânico “The Guardian” no Brasil, Tom Phillips.

Nas redes sociais, a capa foi extensamente compartilhada. Até as 19h30 desta quarta-feira, mais de 40 mil leitores foram alcançados com a imagem no perfil oficial do jornal no Instagram, com mais de 1.600 curtidas. No Facebook, foram outros 18 mil leitores impactados, enquanto no Twitter, a imagem rodou por centenas de perfis.



Na publicação do Facebook, leitores aproveitaram para desabafar. "Bolsonaro na cadeia: por respeito aos familiares das vítimas do negacionismo bolsonarista. O Brasil quer Justiça!", escreveu o leitor Doulgas Orben. No Twitter, o leitor Augusto Reis afirmou que o jornal mereceria um prêmio pela criatividade. "Existe no Brasil algum 'Prêmio de melhor e/ou mais criativa capa de jornal'? Se sim, o Estado de Minas vai ganhar a deste ano", publicou.

A capa conta com uma ilustração do cartunista Quinho e do editor de arte do jornal, Janey Costa, a partir da concepção da equipe de primeira página do Estado de Minas, composta do diretor de redação Carlos Marcelo, da editora-executiva Renata Neves, do editor Roney Garcia e dos designers Júlio Moreira e Alex Perez.





EM foi o As capas criativas e arrojadas se tornaram, nos últimos anos, uma marca registrada do jornal. A ousadia vem sendo reconhecida e recompensada. Em maio, ofoi o único jornal brasileiro premiado na 42ª edição do Society for News Design, com duas capas principais e uma interna, do caderno “Pensar”.