Condenada por matar a própria filha em 2018 é julgada por crime anterior

Sessão realizada no Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de BH (foto: TJMG/Divulgação) A ré Jéssica Nunes Mateus, de 29 anos, condenada a 24 anos de prisão em 2018 pela morte da própria filha , que tinha 9 meses, foi julgada em Belo Horizonte na terça-feira (26/10) por uma tentativa de homicídio anterior contra a mesma criança, que na época tinha apenas 10 dias e ficou cega.

De acordo com o TJMG, segundo denúncia do Ministério Público, em 4 de maio de 2015, no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Norte de Belo Horizonte, Jéssica se trancou no quarto com a pequena S.S.M. e agrediu a recém-nascida, “somente não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à vontade da agente”.

Segundo o registro da denúncia, “o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que a denunciada decidiu ceifar a vida da vítima, ou ao menos assumiu o risco do resultado morte, devido ter sido advertida por sua sogra (...) de que não deveria agredir a vítima, como rotineiramente fazia desde o seu nascimento”, diz a denúncia.

A sogra relatou que, por conta da violência, a menina ficou cega e teve a movimentação do pescoço comprometida.

A criança foi assassinada meses depois, em 29 de janeiro do ano seguinte.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.