Morre o novelista Gilberto Braga

Gilberto Braga criou novelas clássicas e vilões inesquecíveis da TV (foto: Tabach/Divulgação - 20/10/11)





A dramaturgia brasileira se despede de Gilberto Braga, autor de novelas clássicas da TV brasileira, como "Dancin' Days" (1978), "Vale Tudo" (1988) e "Celebridade" (2003), e criador de vilões inesquecíveis. Ele morreu ontem, aos 75 anos, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde a semana passada. Gilberto escreveu mais de 20 novelas. Suas tramas ficaram famosas por quase sempre apresentar um assassinato misterioso nos últimos capítulos, como o da vilã Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall em “Vale Tudo”.





Sobrinho do autor, Bernardo Araújo informou que o tio estava internado desde sexta-feira no hospital Copa Star, em Copacabana, depois de ter tido uma perfuração no esôfago, enfrentava uma série de problemas de saúde “e já vinha apresentando dificuldades para andar".





Entre outros trabalhos marcantes de Gilberto, estão também as novelas "Corpo a Corpo" (1984), "Rainha da Sucata" (1990), da qual foi colaborador, e "O Dono do Mundo" (1991), além da minissérie "Anos Dourados" (1986). Ele venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela por "Paraíso Tropical" (2008).





Gilberto Braga nasceu no Rio de Janeiro, em 1° de novembro de 1945. Cursou a faculdade de Letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e começou a trabalhar dando aulas na Aliança Francesa. Depois, atuou como crítico de teatro e cinema do jornal "O Globo".





Ele estreou na Globo como autor em 1972, com uma adaptação de "A Dama das Camélias", de Alexandre Dumas, para episódio do programa "Caso Especial".





Sua primeira experiência em telenovela foi com Corrida do Ouro, em 1974, quando dividiu a autoria com Lauro César Muniz e Janete Clair. O primeiro sucesso veio dois anos depois, com "Escrava Isaura". Em 1978, estreou no horário nobre, com um dos seus maiores sucessos: "Dancin’ Days". Sua estreia em minisséries foi com "Anos Dourados", em 1986.