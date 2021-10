Sinalização do tesouro

Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa, que integra o circuito: placas serão colocadas nos atrativos da cidade, em Pedro Leopoldo, Sete Lagoas e Cordisburgo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 28/5/20)





Importante atração turística e cultural localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Rota das Grutas Peter Lund terá as riquezas sinalizadas ao longo de quatro cidades mineiras. É o que prevê projeto cujo recurso está assegurado pelo Ministério do Turismo. Serão 124 placas informativas para valorizar mais esse encanto de Minas.





Os municípios contemplados serão Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, na Grande BH; e Sete Lagoas e Cordisburgo, na Região Central do estado. O investimento previsto para a sinalização é de R$ 960 mil e o projeto, que conta com mais de 400 páginas, foi feito pela Associação Circuito Turístico das Grutas – Instância de Governança Regional das Grutas (IGR Grutas).





“Consideramos esta doação da IGR Grutas e dos municípios associados um grande passo na consolidação da parceria da IGR Grutas com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo para o desenvolvimento do território do Circuito das Grutas”, afirmou o secretário-adjunto de Cultura e Turismo Estado de Minas, Bernardo Silviano Brandão.





A administração estadual informa que o projeto estava desatualizado desde 2013. Para o planejamento de melhorias, que incluem a sinalização, foi necessária uma atualização dessas informações.





PRÓXIMOS PASSOS





A ação integra o programa estadual Reviva Turismo, que pretende dar impulso à retomada sustentável, gradual e segura das atividades turísticas, conforme esclarece o governo de Minas Gerais. E também faz parte das ações de concessão da Rota das Grutas, por meio do Programa de Concessão de Parques Estaduais (Parc).





O projeto foi entregue nesta semana pela associação à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) e ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG). As próximas etapas para a sinalização serão a liberação do valor e o lançamento da licitação para a contratação dos serviços de implantação da sinalização turística.





PERCURSO

O percurso da Rota Lund passa por cinco cidades da Região Central de Minas e sete marcos principais. O conjunto de pontos turísticos leva o nome do pesquisador dinamarquês Peter Lund (1801-1880), considerado o pai da paleontologia brasileira. O circuito soma mais de 2,4 mil hectares de áreas naturais, com 50 cavernas e 170 sítios arqueológicos. Peter Wilhelm Lund morou e trabalhou por mais de 40 anos em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foi ele quem encontrou os vestígios do hominídeo mais antigo da América Latina, conhecido como o homem de Lagoa Santa, um “parente” de Luzia, a primeira mulher da América, como entrou para a história.





PARC

O Programa Parc é coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), com a cooperação das secretarias de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e de Infraestrutura e Mobilidade.





A Rota das Grutas Peter Lund foi a primeira concessão pública de atividades de ecoturismo e visitação dentro do Parc. O Consórcio Gestão Parques MG – Urbanes – B21 será responsável por um investimento de R$ 12 milhões em melhorias estruturais e reformas dos espaços que integram a Rota das Grutas Peter Lund, conjunto de três unidades de conservação gerenciadas pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).





Com o modelo de concessões, o Parc tem como objetivo aprimorar e diversificar os serviços turísticos oferecidos nas unidades de conservação estaduais, garantindo o aproveitamento sustentável das potencialidades econômicas existentes, além de mais eficiência na gestão e na conservação da biodiversidade.