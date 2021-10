Bebê indígena de venezuelanos morre de COVID-19 após ficar em abrigo de BH

Defensora pública visitou o abrigo e constatou que venezuelanos estavam tendo os direitos violados (foto: Divulgação/Defensoria Pública de MG)









"O Abrigo São Paulo não possui estrutura adequada de hospedagem para famílias e principalmente para povos tradicionais, em franco desrespeito à legislação, tendo em vista a falta de política pública municipal de acolhimento de migrantes. O grupo encontra-se amontoado em local insalubre, separados apenas por uma tela de proteção dos demais abrigados", disse a defensora.





Os imigrantes chegaram a Belo Horizonte no dia 28 de setembro. No entanto, parte dos venezuelanos testou positivo para a COVID-19. Foi então que no dia 8 de outubro um bebê foi internado por complicações da doença, morrendo na última sexta, no Hospital João Paulo II. O grupo de indígenas é formado, em sua maioria, por mulheres, crianças, um recém-nascido e gestantes.

Providências

De acordo com Rachel Passos, a Defensoria vai oficiar a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a direção do Abrigo São Paulo para obter documentos sobre o local. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania também será acionada por meio de um ofício para que a comunidade seja atendida em suas necessidades mais básicas.





O órgão deu 10 dias para que os venezuelanos sejam levados para um local adequado. Caso a situação não mude, a Defensoria não descarta entrar com uma ação judicial.





Um bebê de 1 ano e 7 meses, de uma família de venezuelanos da etnia Warao, que estava em um abrigo do Bairro Primeiro de Maio, Região Norte de Belo Horizonte, morreu de COVID-19. O caso foi denunciado pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) nesta terça-feira (26/10), porém, a morte ocorreu na última sexta (22/10).