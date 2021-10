Grave acidente na BR-381 deixa feridos em João Monlevade, no Leste de Minas

(foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um grave acidente deixou a BR-381 totalmente interditada nesta madrugada de sábado (23/10).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi no Km 351, em João Monlevade, Região Leste de Minas Gerais.No momento, o tráfego no local está parcialmente liberado, em sistema de “pare e siga” a cada 10 minutos.Informações preliminares constam que o acidente envolveu três veículos e que haviam vítimas presas nas ferragens. Não existe confirmação sobre mortos.Em atualização.