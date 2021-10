Retorno às aulas presenciais será obrigatório na rede estadual de Minas

De acordo com dados da Sala de Situação da SES, 81,17% dos trabalhadores da educação (292.623) estão completamente imunizados no estado (foto: Gil Leonardi/Governo de Minas)



Fim da adesão voluntária das famílias para o retorno às aulas presenciais. A Secretaria de Estado de Saúde (SEE/MG) determinou na noite desta sexta-feira a retomada obrigatória de alunos às atividades escolares presenciais. O novo protocolo revoga ainda a distância de 0,90 metro (90cm) entre alunos nas salas de aula e nos demais espaços escolares, bem como no transporte escolar. As mudanças constam na 6ª edição do Protocolo sanitário de retorno às atividades escolares.









As novas medidas têm como pano de fundo, segundo a SES, "a continuidade da contribuição dos mineiros com as medidas de prevenção à COVID-19 e a boa adesão à vacinação em todas as faixas etárias elegíveis no estado", cujos efeitos são sentidos "na diminuição dos novos casos diários da doença em Minas Gerais, bem como na diminuição dos casos graves e óbitos". \

Leia também: Famílias de alunos melhoraram percepção sobre professores na pandemia

De acordo com dados da Sala de Situação da SES, 81,17% dos trabalhadores da educação (292.623) estão completamente imunizados no estado. Entre crianças e adolescentes da faixa etária de 12 a 17 anos, 39,23% já receberam a primeira dose.

Ainda segundo o protocolo, outro ponto é a avaliação do risco-benefício. "Os benefícios da suspensão dessas medidas se sobrepõem aos riscos relacionados à transmissão no ambiente controlado da escola, em virtude do aumento da população vacinada na comunidade como um todo, inclusive na comunidade escolar, e da própria situação de saúde do público-alvo (comunidade escolar), somado às informações de distribuição epidemiológica", afirma o texto.