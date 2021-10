Turmas passam a ter autorização para ocupação de 100% de alunos

As novas determinações foram divulgadas no dia 6, no Diário Oficial do Município, mas só começaram a ser adotadas nesta segunda. Agora, as turmas podem ter sua ocupação de 100%, porém, as mesmas funcionarão como bolhas, sendo assim, o distanciamento será por turmas, onde os alunos de turmas distintas não irão interagir.Dentre algumas permissões autorizadas a partir deste novo protocolo, estão incluídos: uso de ar condicionado com padronização de regras; permissão para uso da sala de professores, respeitando as regras de distanciamento de 1 metro entre as pessoas; permissão para a realização de eventos escolares, respeitando as regras estabelecidas em protocolos para eventos semelhantes.