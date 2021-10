Simuladão Enem 2021: teste seus conhecimentos com o EM, Determinante e SAS

O Simuladão Enem 2021 terá opção de provas presenciais e on-line (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







Mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproxima. Para ajudar os estudantes a testarem seus conhecimentos antes das provas, vem aí o Simuladão Enem 2021. Os testes serão aplicados em 24 e 31 de outubro, nos formatos presencial e on-line. O simulado é promovido pelo jornal Estado de Minas, Determinante Pré-vestibular, SAS Plataforma de Educação e Percurso Pré-Vestibular. O evento entra em sua terceira edição e deve movimentar milhares de estudantes.





As inscrições serão realizadas pela internet, mas é bom ficar atento ao período. Elas terminam em 22 de outubro. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo link www.simulado.em.com.br. O aluno precisará preencher um formulário, escolher entre a prova presencial ou on-line e clicar em “inscrever-se”. Na sequência, receberá uma notificação por e-mail confirmando a sua participação. O Simuladão Enem 2021 seguirá os mesmos moldes do Enem 2020 e, por isso, será uma oportunidade única para os estudantes calibrarem seus conhecimentos para o exame nacional.





O QUE MUDOU?

O Simuladão Enem 2021 já é esperado por estudantes mineiros que estão se preparando para as provas do exame nacional para, enfim, obter a aprovação nas principais universidades do país. Ele está em sua terceira edição e, desta vez, traz algumas novidades.





As provas serão realizadas em 24 e 31 de outubro. Terá premiação e correção da redação para os estudantes que escolherem o formato presencial. As provas presenciais serão aplicadas na sede do Determinante Pré-vestibular, que fica na Rua Tomé de Souza, 701, Savassi, em Belo Horizonte. Já os estudantes que optarem pelo formato on-line receberão um link no mesmo e-mail informado no ato da inscrição. O conteúdo das provas será o mesmo.





Como forma de reconhecimento e incentivo, o Simuladão Enem 2021 premiará os três primeiros alunos mais bem colocados. Mas é bom frisar que, nesta edição, somente os estudantes que fizerem as provas presenciais concorrerão à premiação. A premiação dos top três ficou dividida da seguinte maneira: 1º, uma caixa de som Bluetooth JBL à prova d’água; 2º, um fone de ouvido JBL Bluetooth; e em 3º, uma minicaixa de som Bluetooth JBL. Os premiados serão conhecidos em 16 de novembro, às 14h. Os 20 primeiros colocados também receberão brindes. Além disso, os alunos que fizerem as provas virtuais concorrerão a brindes.





COMO SERÁ O SIMULADÃO

O Simuladão Enem 2021 seguirá os mesmos moldes do Enem 2020, a fim de que o aluno realmente se prepare para o exame nacional. Portanto, as provas do simuladão terão início às 13h, terminando às 19h. Durante essas seis horas, os alunos responderão a 180 questões em dois dias. Elas serão divididas em: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. Os testes são de múltipla escolha, com cinco opções de respostas em cada questão, sendo somente uma a correta.





No modo presencial, o estudante entrega a prova ao fiscal, mas no formato on-line basta clicar em “finalizar simulado”. Mas é preciso prestar atenção ao horário, já que o próprio site será encerrado automaticamente após as 19h. O sistema gerará a pontuação do aluno, porém ele também receberá o seu aproveitamento por e-mail.





CORREÇÃO DAS PROVAS

O gabarito do Simuladão Enem 2021 será divulgado nos dias seguintes às provas, ou seja, em 25 de outubro e 1º de novembro. O estudante poderá conferir as respostas no link www.simulado.em.com.br/gabarito. Haverá também uma live a partir das 12h nessas datas para que os professores dos cursinhos comentem a correção de cada questão. O link da transmissão ao vivo será divulgado no site do jornal Estado de Minas.





Em relação à prova de Redação, que é uma das mais temidas devido ao peso da pontuação, o Simuladão Enem 2021 contará com a correção apenas no formato presencial nesta edição. A correção será feita pelos professores do Determinante Pré-vestibular. Portanto, os alunos devem aguardar a correção em seu e-mail até 8 de novembro.





Em síntese, para saber mais e tirar suas dúvidas sobre o Simuladão Enem 2021, mande um e-mail para rafael@determinante.com.br. Além disso, fique atento à sua caixa de entrada, pois serão enviados avisos e links durante todo o processo.





O Simuladão Enem 2021 é muito importante para os alunos que estão em um ritmo de preparação desde o começo do ano. Afinal de contas, os estudantes que estão começando a estudar agora, nesta reta final, podem se deparar com questões difíceis que os desestimulem.





É a reta final de preparação para o Enem 2021, que ocorrerá em 21 e 28 de novembro, nos formatos presencial e on-line. Todos os cuidados contra a COVID-19 continuarão sendo tomados no modo presencial. Neste ano, são 3,4 milhões de candidatos inscritos nas provas presenciais e 68,8 mil na versão digital. A meta do Ministério da Educação (MEC) é tornar o exame totalmente on-line até 2026.





Serão 180 questões divididas em dois dias de prova. Os candidatos serão testados em quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias.





SERVIÇO

Simuladão Enem 2021

Data: 24 e 31 de outubro

Horário: das 13h às 19h

Inscrições gratuitas pelo link www.simulado.em.com.br

Provas on-line: o aluno receberá o link pelo e-mail informado no ato da inscrição

Provas presenciais: sede do Determinante Pré-vestibular, na Rua Tomé de Souza, 701, Savassi, em BH

Live com gabarito: dias 25 de outubro e 1º de novembro, às 14h