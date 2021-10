BH tem dia de vacinação infantil e antirrábica para cães e gatos

Andreia Gomes Pereira e a filha, Geovana Carolina Gomes Gonçalves, participaram do 'Dia D' da vacinação (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) Belo Horizonte tem neste sábado (16/10) o "Dia D" da vacinação infantil, além da aplicação de imunizante contra a raiva em cães e gatos. Os responsáveis pelos menores de idade devem levá-los às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entre 8h e 17h.





O dia, marcado pela multivacinação, oferece até 18 imunizantes para crianças e adolescentes de até 14 anos. São eles: BCG, rotavírus, meningocócia C, pneumocócica 10, hepatite B, pentavalente, pólio inativada, pólio oral, meningo C, febre amarela, hepatite A, DTP, varicela, meningocócica ACWY, HPV, tríplice viral, dupla adulto, tríplice bacteriana adulto e gripe.





Para ter acesso aos centros de saúde, é necessário apresentar o cartão de vacinação. Esta campanha de multivacinação seguirá até 29 de outubro (sexta-feira).





No caso da vacinação antirrábica, os tutores devem levar os animais em guias, coleiras, gaiolas ou caixas. Cães e gatos a partir de três meses de idade, gestantes ou não, devem ser vacinados.





São 250 pontos para vacinação antirrábica, sendo que alguns deles também são ponto para aplicação das vacinas destinadas ao público infantil. É o caso do Centro de Saúde Santa Maria, no Bairro Santa Maria, Região Oeste da capital mineira, onde a reportagem do Estado de Minas esteve presente nesta manhã.





Andreia Gomes Pereira e a filha, Geovana Carolina Gomes Gonçalves, participaram do 'Dia D' da vacinação (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) O movimento era tranquilo, com vacinação rápida e eficiente. "Foi muito tranquilo, estava tudo sinalizado, fui atendido rapidamente por uma equipe excelente, muito bem preparada. A Bia logo foi atendida e fomos embora", diz Gabriela Santos, engenheira ambiental de 30 anos, que levou a cadela Bia para vacinar.





Neste sábado, BH não vacina contra a COVID-19, outra campanha que segue na capital mineira. A imunização contra o coronavírus será retomada na segunda-feira (18/10), com a segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 37 anos, desde que tenham data de retorno em cartão até 25 de outubro.