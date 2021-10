Motorista de aplicativo agride passageiro e foge em BH

Passageiro mostra ferimentos nas pernas ocorridos na agressão (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)





Uma confusão envolvendo um motorista de aplicativo e um passageiro mobiliza a polícia no fim da manhã desta quinta-feira (14/10) no Bairro Piratininga, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.









O homem diz que o motorista começou a exigir que ele fosse no banco do carona e “surtou”. O passageiro foi agredido pelo homem enquanto as filhas pediam que ele parasse.



Ainda segundo essa fonte, depois que eles saíram do carro, o motorista ainda tentou atropelar a vítima, e fugiu. Fotos mostram o passageiro com escoriações pelo corpo.





A Polícia Militar (PM) foi acionada e chegou por volta das 10h para registrar o caso. A ocorrência está em andamento.





Aguarde mais informações