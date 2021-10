Feriadão será de chuvas

Capital teve chuva na manhã de ontem. Hoje dia deve ficar nublado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 7/10/21)





O feriado prolongado será de chuvas com possibilidade de raios e rajadas de vento em todo o estado. Com isso, as temperaturas sofrem um declínio. Em Belo Horizonte, elas devem cair até 15°C se comparadas com a semana anterior, quando a capital registrou a máxima de 35°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstas chuvas com raios e rajadas de vento até na terça-feira para as regiões Sul, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo, Zona da Mata e Metropolitana, Leste e Norte de Minas.





Segundo a Defesa Civil, o volume acumulado de precipitação estimado entre hoje e terça-feira (12/10) é de 80 a 100 milímetros (mm). O órgão alerta que “as condições meteorológicas ficarão favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento" na capital mineira. O monitoramento das condições climáticas segue durante as 24 horas e o Grupo Gestor de Risco e Desastre (GGRD) já está mobilizado e conta com a participação de todos os órgãos da prefeitura para agir em situações de emergência.





Belo Horizonte foi 'acordada' ontem com pancadas de chuva e ventania pela manhã. Quem saiu de casa desprevenido enfrentou transtornos, caso dos moradores do Bairro Sagrada Família, Região Leste de BH. Nas imediações da Rua São Joaquim, corredores e outros praticantes de exercícios ao ar livre tiveram os planos frustrados. Pessoas a caminho do trabalho correram para casa para buscar o guarda-chuva. O meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo informou que na manhã de ontem os ventos chegaram a 88,2km/h na estação meteorológica do Cercadinho. “Foi entre as 5h e as 6h, e a sensação térmica era de 16°C”, destacou.





Segundo Claudemir Azevedo, após muitos dias com os termômetros nas alturas, o fim de semana em Minas será de pancadas de chuva e trovoadas isoladas: “A chuva vai aliviar o calorão em grande parte de Minas Gerais”, explica o especialista. O dia hoje será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Nas regiões do Triângulo Mineiro, Rio Doce, Oeste, Metropolitana e Central, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, como aponta o Inmet.





Fim de semana





O clima fresco se mantém na capital amanhã e o céu será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura será estável, com máxima de 24°C e mínima de 16°C. As regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana serão de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já no Rio Doce, Oeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, o céu estará parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. A temperatura será estável, com máxima de 37°C e mínima de 13°C.





No domingo, Belo Horizonte será de céu encoberto com chuva e a temperatura pode variar em declínio entre 14°C e 20°C. Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana, o céu estará encoberto com chuva. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Rio Doce, Oeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com chuva. A temperatura também estará em declínio, com máxima de 37°C e mínima de 12°C.





Na segunda-feira, permanece o céu encoberto com chuva no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Em Belo Horizonte, céu encoberto com chuva. A temperatura será estável, com o tempo um pouco mais fresco: máxima de 20°C e mínima de 14°C.





