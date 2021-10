Com problemas em sistema, BH registra 73 mortes por COVID-19 nesta quinta

BH chegou a 6.871 mortes por COVID-19 nesta quinta (7/10) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 25/04/2021)

Indicadores

BH computou mais 73 mortes por COVID-19 no boletim epidemiológico desta quinta (7/10). Esse é o maior aumento de óbitos entre um balanço e o seu anterior desde 28 de abril, quando houve um crescimento de 76.No entanto, é preciso cosniderar que, os últimos dias, a prefeitura tem enfrentado problemas técnicos para exportar os dados do Ministério da Saúde, após uma mudança do servidor da pasta federal.Portanto, houve um represamento de números de mortes nos boletins mais recentes. A limitação persiste desde o fim de agosto, então oaumento não representa, necessariamente, um agravamento da pandemia.BH também registrou mais 234 casos confirmados de COVID-19 nesta quinta. A cidade totaliza, agora, 284.984 diagnósticos: 6.871 mortes, 1.839 em acompanhamento e 276.328 recuperados.

Atual cenário dos indicadores da pandemia em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com a doença recuaram nesta quinta em BH. No caso da terapia intensiva, a taxa de uso diminuiu de 44,3% para 43,4%, portanto permanece na zona de controle.

Já no caso das enfermarias, o percentual reduziu de 40,5% para 39%, também dentro do patamar menos grave.

A terceira estatística fundamental se manteve exatamente no mesmo nível do boletim de ontem. A transmissão do coronavírus está exatamente em 1, portanto permanece como o único parâmetro na área de alerta.

Vacinação



BH registrou mais 30.602 aplicações de vacinas contra a doença nesta quinta: 5,2 mil de primeira dose, 19.438 de segunda, 25 únicas (Janssen) e 5.939 de reforço.



Agora, a capital mineira registra 2.016.286 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.349.801 com a segunda, 59.292 com a Janssen e 46.581 de reforço.



O boletim da prefeitura destaca que 79,9% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma vacina. Ao mesmo tempo, 54,3% completaram o esquema vacinal.

