16% dos convocados para 2ª dose em Uberlândia faltaram no sábado (2/10)

Os adolescentes de 12 a 17 com comorbidades, receberam a 1ª dose da Pfizer neste domingo (3/9)

Vacinação nesta semana

Segunda-feira (4/10):

De acordo com a Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 16% das pessoas convocadas para receber a segunda dose vacina contra a COVID-19 no sábado (2/10) não compareceram. A dose precisa ser aplicada para que a população consiga atingir a imunização completa.“O município reitera a importância do comparecimento no dia e data agendados, uma vez que a ausência prejudica não apenas a pessoa envolvida, mas compromete a logística de vacinação e, consequentemente, a comunidade”, explicou o Executivo por meio de nota nas redes sociais oficiais do município.Depois de a pessoa realizar o agendamento no Portal da Prefeitura, é possível acompanhar diariamente por e-mail ou SMS quando será o dia específico para receber a vacina de todos os grupos.Complementando o cronograma, se espera aplicar até quarta-feira (6/9) mais de 30 mil doses da vacina. Serão convocados para a aplicação da dose de reforço os idosos acima de 70 anos, aptos a vacinar e os adolescente de 12 a 17 anos (com comorbidade, deficiência ou gestantes).A ação visa contemplar as pessoas que faltaram ou precisaram reagendar a primeira dose – aqueles que receberam a 1ª da Coronavac até 11 de setembro e a primeira da AstraZeneca até 10 de julho, também serão recebidos.O público que se imunizou com a Pfizer até 14 de agosto receberá a 2ª dose ainda esta semana.A imunização dessas pessoas será no Ginásio do UTC, com entradas pelas Avenidas Getúlio Vargas e Cipriano del Fávero, na Arena Sabiazinho e drive-thru, no Centro Administrativo.