São quatro os mortos e não oito de acidente com ônibus, dizem bombeiros

Acidente foi registrado no fim da noite desse sábado (2/10) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um bebê de apenas 1 ano e 1 mês e três mulheres – duas delas de 48 e 65 anos – morreram em um trágico acidente envolvendo um ônibus da Viação Gontijo, que despencou de uma ribanceira de 150 metros de profundidade na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata, na noite desse sábado (2/10).

Outros 49 ocupantes ficaram feridos. No entanto, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) havia informado pela manhã que oito pessoas haviam morrido. O número de óbitos, porém, foi retificado nesta tarde.



Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as vítimas foram submetidas a exames de necropsia, apontando que as mortes decorreram de politraumatismo contuso. As causas do acidente ainda serão investigadas pela perícia criminal da PCMG – que já coletou várias informações técnicas no local.

O acidente ocorreu por volta das 23h e chovia bastante na hora. A região é sinuosa e conta apenas com pistas simples. Na altura do KM 776, o veículo de transporte perdeu o controle e atravessou uma curva caindo no barranco íngreme e capotando.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o ônibus fazia a linha Santo Amaro (SP) a Ubatã (BA), transportando 46 adultos pagantes. Também estavam dentro do veículo – além do bebê que veio a óbito – cinco crianças e o motorista.

Os trabalhos de resgate tiveram início durante a madrugada com o empenho de 13 militares e cinco viaturas do sétimo pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Leopoldina.



Sobreviventes

Neste domingo (3/10), por voltas das 14h20, sete militares ainda estavam no local, com duas guarnições empenhadas no resgate: uma de Leopoldina e outra de Além Paraíba. Os sobreviventes foram enviados a hospitais de pronto-atendimento em Leopoldina e Cataguases.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deram apoio ao resgate. Até o fechamento desta reportagem o estado de saúde das vítimas não havia sido divulgado.

O local, de difícil acesso, e a densa vegetação foram fatores que, conforme a corporação, dificultaram a conclusão dos trabalhos. “O ônibus foi retirado agora há pouco do local, onde foi necessário a interdição de meia pista da rodovia pela Polícia Rodoviária Federal”, informa o CBMMG, em nota emitida à imprensa por volta das 16h40.

Meia pista da rodovia ficou interditada por cerca de três horas, sob comando da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar de Minas Gerais também deu apoio à ocorrência.