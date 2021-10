Onibus cai em barranco e mata 8 pessoas

Equipes de socorro resgatam feridos e corpos no ônibus que despencou em Leopoldina (foto: CBMMG)

Equipes de resgate precisaram empregar técnicas verticais para acessar os feridos e mortos em barranco de 150 metros de profundidade (foto: CBMMG)

Oito pessoas morreram e 44 ficaram feridas em um desastre envolvendo um ônibus da Viação Gontijo com 52 passageiros que despencou de uma ribanceira de 150 metros de profundidade na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata.O acidente ocorreu por volta das 23h de sábado (02/10) e chovia bastante no horário. O local é sinuoso e conta apenas com pistas simples. Na altura do KM 766, o veículo de transporte perdeu o controle e atravessou uma curva caindo no barranco íngreme e capotando.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o ônibus fazia a linha Santo Amaro (SP) a Ubatã (BA), transportando 52 passageiros, sendo 46 adultos pagantes, cinco crianças e o motorista. Os feridos foram enviados a hospitais de pronto-atendimento locais.Foram empenhados 13 militares e cinco viaturas do sétimo pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Leopoldina. O ônibus ficou parcialmente submerso nas águas do Córrego do Angu, que corre ao fundo da ribanceira, praticamente só com as rodas para cima.Devido à gravidade do acidente e necessidade de salvamento das vítimas, foram chamadas equipes do Corpo de Bombeiros de Leopoldina, Além Paraíba e Juiz de Fora, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de toda região, além da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar.