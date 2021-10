Leitoras apontam locais hostis de BH

"Muitos homens se sentem no direito de falar e olhar sem respeito algum", relatou uma das centenas de mulheres em enquete sobre hostilidade em espaços públicos (foto: marcos vieira/em/d.a press)

“A rua é hostil, a cultura é hostil. Bairro de rico ou de pobre, nada muda.” Essa sensação é recorrente entre mulheres ouvidas pelo Estado de Minas em enquete que coletou centenas de depoimentos como esse para tentar traçar um mapa dos espaços de Belo Horizonte, públicos ou não, que elas consideram hostis.

A maioria das respostas cita ruas, praças e transporte público, corroborando que, de uma forma geral, o espaço público é inseguro. Mas há também referências a bares, casas noturnas e lojas, entre outros, o que confirma as reflexões da pesquisadora canadense Leslie Kern no livro “Cidade feminista: A luta pelo espaço em um mundo desenhado por homens”: nos espaços públicos ou privados as mulheres se sentem inseguras.

A enquete feita no perfil do EM no Instagram ficou disponível na ferramenta stories por 24 horas, com duas perguntas: Você considera Belo Horizonte uma cidade hostil para mulheres? e Leitora, qual espaço público de BH você considera hostil e por quê?. O levantamento partiu de uma reflexão proposta no livro “Cidade feminista”, que fala sobre a relação entre os espaços urbanos e as mulheres.

A primeira pergunta da enquete teve resultados muito próximos entre quem considera BH uma cidade hostil para mulheres e quem acha que não. As respostas “sim”, ou seja, de que a capital mineira é ameaçadora a elas, teve 1.451 votos, o que representou 50,6% do total, enquanto 1.413 pessoas (49,4%) disseram “não”. No entanto, vale ressaltar que muitos homens também responderam a essa caixa de perguntas da enquete feita no stories, o que altera o resultado. A enquete demonstrou que a visão deles sobre situações hostis para mulheres dentro de cidades é diferente dos casos que elas vivem e relataram.

Os estudos demográficos mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população de Belo Horizonte tem mais de 1,34 milhão de mulheres (53,8% do total), enquanto os homens são 1,15 milhão (46,2%).

motivos Mais de 240 mulheres participaram da segunda parte da enquete, que pediu para elas descreverem locais da capital mineira que consideravam hostis e por qual motivo. Os relatos mostram uma sensação constante de insegurança à noite, mas também de dia. Os assédios ocorrem de várias maneiras: olhares, falas, gestos, buzinas de carros e toques. “Muitos homens se sentem no direito de falar e olhar sem respeito algum”, relatou uma leitora.

O simples fato de estar sozinha em um local gera um temor constante. “Estando sozinha, qualquer espaço público é hostil: ônibus, praças, shopping, consultório”, disse outra leitora. Vias públicas, praças (entre elas a da Estação, rodoviária, Praça 7, da Savassi e Liberdade) e transportes, públicos ou por aplicativos, apareceram em dezenas de respostas.

Mas não são apenas os espaços urbanos que as leitoras consideram hostis. Comportamentos machistas e abusivos foram relatados na enquete. “Todas as ruas têm homens fazendo comentários nojentos”, escreveu uma. “No Centro, tem muito homem que mexe no cabelo de mulheres que estão passando. Já aconteceu comigo, infelizmente”, relatou outra.

DESRESPEITO NOS BARES E apesar de BH ser considerada a capital dos bares, as leitoras afirmaram que se sentem desconfortáveis de passar em frente a bares e restaurantes e que esses e outros locais de lazer, como casas noturnas, são hostis para mulheres. “Amo sair em BH, mas fico com medo de sair sozinha”, desabafou uma leitora.

Outra afirmou que nesses locais “acontecem vários assédios que não são denunciados”. “Se tiver boteco, tem de atravessar a rua. Se tiver obra, borracharia, homem, tem que atravessar”, relatou outra moradora da capital.

Entre as leitoras que citaram situações de violência contra a liberdade das mulheres, a Savassi foi citada como um local hostil. “Sobretudo se formos beber ou sairmos sem a presença de um homem. Já tive muitas experiências de assédio na região”, contou uma leitora.

Outras leitoras relataram não se sentir protegidas de ofensas e abusos nem mesmo quando estão próximas a integrantes das forças de segurança. “Não consigo sair de casa com as pernas à mostra e com decote. Mesmo usando calça, sou assediada. Até mesmo por policiais militares. Em frente à minha casa, sofri assédio e eles estavam na viatura”, relatou uma leitora. “Delegacias de polícia são um lugar hostil para mulheres”, respondeu outra leitora.

Moradoras da capital dizem que transportes coletivos são ambientes tidos como hostis, devido a assédio recorrente (foto: RAMON LISBOA/em/d.a press)

Projeto de sucesso DENTRO DOS ÔNIBUS

Os transportes coletivos, citados por várias leitoras do Estado de Minas como ambientes hostis para mulheres, receberam em 2018 um projeto que tem ajudado a reduzir o índice de casos de violência contra passageiras em Belo Horizonte. A Prevenção de Violência e Abuso Sexual contra Mulheres no Transporte Público, iniciativa da Guarda Municipal, em parceria com a BHTrans e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), instalou um botão de emergência nos ônibus para facilitar denúncias de crimes. Desde que foi implementado, o botão já foi acionado 50 vezes.

Ao presenciar ou ser informado de um ato de importunação sexual no veículo, o motorista aciona o botão silencioso, notificando a central de inteligência da Guarda Municipal. A Guarda, então, localiza o ônibus via GPS e destaca a viatura mais próxima para fazer a abordagem e encaminhar vítima e agressor à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

O projeto foi motivado por um abaixo-assinado elaborado por mulheres que representavam as comissões das nove regionais de trânsito de BH, no qual elas relataram desconforto em usar o transporte público baseado na possibilidade de ocorrência de assédios, incluindo relatos de vítimas.

CRIME RECORRENTE A identificação do problema foi auxiliada por pesquisas feitas em outros estados. Em São Paulo, pesquisa do Datafolha revelou que 96% das mulheres tinham sofrido assédio no transporte público e que 63% dos homens já haviam presenciado uma mulher sendo vítima. No Rio de Janeiro, a campanha Assédio Não é Passageiro, encabeçada pela então vereadora Marielle Franco (1979-2018), constatou que a cada 16 horas uma mulher era assediada.

Aline Oliveira, que integra a Guarda Municipal de Belo Horizonte desde 2008, compõe o Núcleo de Mediação e Prevenção da Secretaria de Segurança e participa do projeto Prevenção de Violência e Abuso Sexual contra Mulheres no Transporte Público. Ela estuda o fenômeno da violência e como ele se comporta na cidade e quais as possíveis ações de prevenção.

A policial esclarece que a importunação sexual pode se configurar nos esbarrões mal-intencionados, nos toques maliciosos ou na exposição do órgão genital. “As cantadas sem consentimento também podem configurar importunação sexual. Quando as pessoas nos perguntam como diferenciar uma da outra, é a partir do primeiro 'não'. O que passar dali já pode ser considerado importunação sexual”, explica Aline.

Um grande problema do combate à importunação sexual é a subnotificação. “A violência contra mulheres e meninas tem uma característica diferente do roubo e do furto, que é a subnotificação. Então, a gente tem bastante dificuldade de sustentar políticas públicas em cima de dados oficiais.” Alguns motivos que levam as mulheres a não notificarem os assédios sofridos são a vergonha, o medo e a culpa que recaem sobre as vítimas devido à estrutura machista da sociedade que, acarreta na impunibilidade dos infratores.

Para garantir a divulgação do botão do assédio, já foram realizadas mais de 230 ações de conscientização. A Guarda Municipal aborda os usuários explicando o funcionamento do dispositivo e entrega uma cartilha sobre importunação sexual, uma vez por semana, em estações de grande movimento. “O mês em que a gente faz mais campanhas ou consegue abarcar um maior número de pessoas abordadas se reflete nos números”, conta a policial.

NOTA DA POLÍCIA Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "prioriza um acolhimento qualificado e humanizado às mulheres vítimas de violência que buscam, espontaneamente ou mesmo quando trazidas por outros órgãos de segurança em situações de flagrante, as delegacias de Polícia Civil". Segundo o texto, em BH, "há profissionais capacitados, com formação em psicologia, que realizam o primeiro atendimento às vítimas na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Além disso, BH ainda conta com uma delegacia exclusiva para investigações de crimes sexuais".

"No Serviço de Acolhimento são apresentados às mulheres todos os seus direitos e outros serviços da rede de apoio disponíveis. Atualmente, Minas conta com 70 delegacias especializadas no atendimento à mulher, sendo quatro em Belo Horizonte e outras 66 no interior do estado, com profissionais que constantemente passam por cursos de capacitação e aperfeiçoamento no atendimento à mulher", diz a nota.