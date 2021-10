A VIOLÊNCIA urbana é diferente para elas

Iluminação pública precária e muros altos entraram nas listas de situações hostis eviadas por leitoras para enquete do Estado de Minas (foto: marcos vieira/em/d.a press)

Optar por caminhar no meio da rua, mesmo com o risco de ser atropelada por carros, procurar lugares iluminados, deixar de fazer determinado caminho ou pedir a alguém para acompanhá-la até determinado lugar. Certamente, se você for homem, essas reflexões podem não ter passado pela sua cabeça enquanto circula pela cidade. Mas, se for mulher, com certeza a maior parte dessas preocupações, senão todas e muitas outras, integram sua rotina. Não há mulher que não costume fazer um exame do percurso, seguido de planejamento, todas as vezes em que sai de casa. E o que era uma percepção das mulheres foi organizado num trabalho da geógrafa e pesquisadora canadense Leslie Kern, que propõe uma reflexão sobre a relação entre a geografia e a vivência das mulheres no livro “Cidade feminista: A luta pelo espaço em um mundo desenhado por homens”. Em diálogo com a obra de Leslie, o Estado de Minas ouviu relatos de leitoras, conversou com a arquiteta Júlia Passos sobre o quanto Belo Horizonte pode ser acolhedora ou hostil às mulheres e ouviu a Guarda Municipal e a Polícia Militar para esta reportagem especial feita pelos núcleos Multimídia e DiversEM do EM. A pesquisadora retoma o processo de urbanização e a formação das primeiras cidades para pontuar que todas, sem exceção, foram concebidas por homens e, portanto, não levam em conta questões específicas delas. Na Europa, a referência é o período medieval, mas em cidades de países colonizados esse período é diferente. No caso de BH, são 123 anos. O ponto de partida de as cidades serem concebidas por homens, tão naturalizado, passa a ser questionado por feministas. A pesquisadora destaca que o fato de os modelos de cidades não contarem com o olhar feminino resulta em espaços mais hostis às mulheres. Porém, essa hostilidade se apresenta de maneiras distintas, de acordo com a etnia e classe social.

O ponto de partida dessa reportagem especial foi conversar com Leslie para entender o significado da expressão que dá nome ao livro. “Uma cidade feminista é aquela em que as muheres são participantes igualitárias de todos os aspectos da construção de uma cidade e onde as vidas, experiências, corpos e intenções não são colocados como empecilhos no planejamento”, detalha a escritora. “Ela representa uma visão da cidade se preocupando com as necessidades daqueles que historicamente foram mais marginalizados. É também uma forma diferente de ver a cidade; a perspectiva daqueles que foram excluídos e colocados como ‘outsiders’.”

A partir de uma enquete com centenas de mulheres no stories do Instagram do Estado de Minas, reunimos relatos de como BH pode ser hostil para as mulheres. Elas listaram questões relacionadas à iluminação, assédio em transportes públicos, inclusive carros de aplicativos, mas também externalizam outras violências, como questionamentos feitos por policiais ao denunciarem crimes. Outro ponto recorrente foi o controle do comportamento delas, que parte principalmente de um entendimento de como o corpo feminino deve se apresentar no espaço público.

Em um dos capítulos de “Cidade feminista”, Leslie discute o mapa da violência. “Para mulheres de cor, que relatam níveis mais elevados de assédio e violência do que mulheres brancas, homens brancos e figuras de autoridade do sexo masculino, como policiais, podem ser especialmente preocupantes”, afirma. Leslie destaca que as mulheres deslocam parte do medo para os espaços: ruas, becos, plataformas de metrô, calçadas escuras da cidade. O que foi recorrente no levantamento de relatos feito pelo EM.

A arquiteta Júlia Passos traz reflexões que dialogam com esse pensamento de Leslie. Um exemplo seriam os muros altos de residências e prédios, que aumentam a sensação de insegurança de mulheres que andam por essas ruas. “Dá para sugerir que uma cidade pensada para a mulher seria uma cidade melhor para crianças, idosos, pessoas com deficiência, ou seja, para todo mundo”, afirma.

MEDO CONSTANTE A vivência das mulheres nas cidades envolve cálculos constantes de risco sobre o uso de cada espaço público “Esses são os custos ocultos do medo, que impedem as mulheres de viver uma vida plena, livre e independente na cidade. As consequências sociais, psicológicas e econômicas são substanciais. Elas colocam um peso enorme sobre os dias já sobrecarregados das mulheres: temos a ‘dupla jornada’ de trabalho remunerado e o não remunerado”, comenta Leslie.

Para tentar reverter essa hostilidade urbana, movimentos têm questionado a forma como as cidades estão organizadas. Entre eles estão o Take back the night (Devolva a noite), o Paradas de orgulho, na Índia, a Marchas das vadias e a campanha #Cuéntelo.

E não é necessário derrubar tudo e começar do zero. “A cidade feminista não precisa de um projeto para torná-la real. Não quero que uma superplanejadora feminista destrua tudo e comece de novo. Mas, assim que começarmos a ver como a cidade é configurada para sustentar uma forma específica de organizar a sociedade – por gênero, raça, sexualidade e muito mais –, podemos começar a procurar novas possibilidades”, escreve Leslie na obra.

PLANEJAMENTO A pedido da reportagem, a arquiteta Júlia Passos propôs formas de as cidades serem mais amigáveis para as mulheres. A ideia central é avaliar como o planejamento urbano pode evitar a segregação e garantir o direito à cidade. E não só o acesso à cidade, mas o direito de mudar as regras.

A arquiteta defende a urgência de desenvolver projetos relacionados à iluminação pública, banheiros públicos de qualidade para mulheres e homens, fachadas permeáveis nos lugares de muros imensos, ruas mais amplas e iluminadas, fachadas ativas que garantam ‘olhos da rua’. “É um conceito que se refere à sensação de segurança causada pelo movimento, pela presença das pessoas, e não pelo policiamento”, explica Júlia.

“A cidade é construída de forma a marginalizar as minorias sociais. Antes de qualquer coisa, é preciso assumir um compromisso político que garanta que não só as mulheres, como a população negra, LGBT participe da construção das cidades a partir das próprias demandas. Seria preciso construir uma nova agenda urbana que considerasse essas dimensões raciais, de gênero e sexualidade”, destaca a arquiteta, se referindo a trecho do livro.

Entrevista

Leslie Kern,

geógrafa, pesquisadora e autora de “Cidade feminista”

Uma cidade feminista é uma cidade livre de polícia?

Nunca se demonstrou que o aumento do policiamento torna as mulheres mais seguras ou as protege dos tipos de violência que têm maior probabilidade de sofrer, nomeadamente a violência doméstica em casa. O policiamento é uma instituição dominada por homens que tem um histórico terrível de maus-tratos a mulheres que denunciam violência e um histórico embaraçoso de arquivamento de casos de agressão sexual e violência praticada pelo parceiro. O aumento do policiamento também pode trazer mais danos às comunidades marginalizadas, como comunidades negras, indígenas e imigrantes, e a mulheres vulneráveis, como profissionais do sexo, mulheres trans e mulheres pobres.

Você escreveu que “a cidade feminista não precisa de um projeto para torná-la real” e que não quer que “uma superplanejadora feminista destrua tudo e comece de novo”. No entanto, há medidas que podem ser adotadas para melhorar a segurança para as mulheres? O que pode ser mudado do ponto de vista urbanístico?

Eu começaria garantindo que houvesse uma moradia central a preços acessíveis perto de escolas, trabalho e transporte público. As mulheres sofrem mais violência em casa e os altos custos de moradia podem impedi-las de abandonar o abuso. As mulheres também querem poder viajar facilmente entre a casa, o trabalho, ir às compras etc., sem estar isoladas ou longe dos locais de atividade urbana. Os sistemas de transporte podem funcionar para melhorar a segurança, oferecendo lugares seguros para esperar, serviço mais frequente à noite e tendo uma atitude de tolerância zero em relação ao assédio sexual. As cidades podem envolver as mulheres em práticas de “auditoria de segurança” para aprender quais áreas precisam ser melhoradas em termos de iluminação, visão, acessibilidade e outras questões de segurança.

Você fala da importância de um olhar interseccional. A cidade pode ser mais hostil para mulheres negras, indígenas do que para mulheres brancas? Em alguma medida, todas as mulheres não estão sujeitas a essa violência cometida pelos homens?

A capacidade de uma mulher acessar os recursos de que ela precisa para se manter relativamente protegida será afetada por raça, classe, sexualidade, deficiência, status de imigração e muito mais. Embora ser branco ou rico não torne as mulheres automaticamente protegidas da violência masculina, isso pode melhorar suas chances de serem acreditadas pelas autoridades, ter acesso a uma moradia segura e serem capazes de organizar sua vida de forma a evitar lugares e pessoas perigosas.

Você fala da questão entre a violência doméstica e a violência no espaço público. A impressão é de que a violência no ambiente doméstico tem sido bastante denunciada, mas essa violência nos espaços urbanos é menos debatida. Não é, portanto, necessário reforçar a denúncia em relação às violências sofridas nos espaços públicos?

Sim, a violência doméstica é denunciada, mas acho que ainda damos muito mais atenção à violência que acontece no espaço público. Isso é noticiado, é o foco de programas de TV e filmes, e as mulheres são ensinadas a temer estranhos e becos escuros, não seus maridos e namorados. No entanto, ainda tendemos a atribuir às mulheres a responsabilidade de se manterem seguras em público – vestir-se com recato, evitar certas áreas, estar em casa antes de escurecer, viajar com amigos –, em vez de focar em como os homens devem mudar seu comportamento ou como a própria cidade poderia trabalhar para permitir a todos estarem mais seguros.