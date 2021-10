Contagem limpa bueiros e faz drenagem em becos para evitar enchentes

Limpeza em bueiros e bocas de lobo permite que a água possa seguir sem interrupções (foto: Janine Moraes/Prefeitura de Contagem) A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segue com medidas preventivas para evitar enchentes durante o período de chuvas , que começou nesta sexta-feira (1º/10). A limpeza de bueiros, bocas de lobo e obras de drenagem são parte dos trabalhos que foram realizados na região do Bairro Industrial.

Algumas ações que começaram no mês passado foram concluídas, como a implantação da rede de drenagem na Rua Oswaldo Cruz, na esquina com a Avenida Tereza Cristina. O corredor também teve o piso corrigido para que a água siga em apenas uma direção e não se acumule.

No Bairro Amazonas, na mesma região, as bocas de lobo da Avenida Alvarenga Peixoto e das ruas Professor Melo, Costa Capanema e Osório de Moraes passaram por trabalhos de recuperação.

A prefeitura também limpou e recolocou grades em alguns bueiros. O descarte irregular de material é apontado como um dos principais motivos para o entupimento dos mecanismos de escoamento, o que pode provocar alagamentos. A limpeza aconteceu na Vila São Paulo, Cidade Industrial, Amazonas e Industrial.

O pacote de ações faz parte da campanha "Contagem se prepara para as chuvas", lançada oficialmente nessa quinta-feira (30/9) no município . Todas as regiões vão receber o mutirão de limpeza, além da criação dos núcleos de gerência para evitar desastres.

Outras obras que também estão sendo concluídas envolvem os becos de Contagem. No Beco Assunção, que faz esquina com a Avenida Tereza Cristina, por exemplo, as obras foram finalizadas nesta semana. Um novo sistema de drenagem foi criado para evitar que a água acumule e invada as casas.