Transmissão retorna à faixa de alerta em BH

Rutileia Marques comemorou a segunda dose recebida ontem, depois de ter enfrentado a COVID-19 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





A transmissão do novo coronavírus sofreu leve aumento ontem em Belo Horizonte, o suficiente para que o indicador retorne ao estágio de alerta da escala de risco. Ao mesmo tempo, as taxas de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria também cresceram, muito pela diminuição de vagas destinadas a pacientes com COVID-19 na cidade. Os dados fazem parte do boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. O Rt saiu de 0,99 e foi para 1, exatamente o nível em que o parâmetro deixa a zona de controle para a de alerta. No patamar atual, cada infectado pelo vírus passa a doença, em média, para mais uma pessoa.





Com o avanço da vacinação e o controle da pandemia, hospitais da cidade começam a desmobilizar leitos destinados a pacientes com COVID-19. Esse movimento resultou em um aumento das taxas de uso da terapia intensiva (UTIs) e das enfermarias disponíveis ontem. No caso das UTIs, o percentual cresceu de 43,6% para 45,3%, após o corte de 10 vagas no SUS-BH. Agora, a capital mineira conta com 222 leitos para pacientes com sintomas graves da enfermidade.





Quanto aos leitos clínicos, a taxa aumentou de 32,6% para 33,8%. São 20 vagas a menos que no boletim anterior, todas cortadas de hospitais públicos de BH: de 971 para 951.





BH registrou mais cinco mortes ligadas à COVID-19 ontem. Agora, a cidade soma 6.740 óbitos desde o início da crise sanitária, 209 em setembro. O total de casos cresceu em 549: de 283.045 para 283.594. Além daqueles que não resistiram, BH computa 2.001 pacientes ainda em acompanhamento e 274.853 recuperados. Em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os casos somam 2.140.378, e as mortes, 54.547.





VACINAÇÃO



BH lançou no boletim mais 27.950 aplicações de vacinas contra a doença ontem: 18.297 de primeira dose, 8.101 de segunda e 1.552 de reforço. Agora, a capital mineira registra 1.968.865 pessoas imunizadas com a dose inicial, 1.248.467 com a segunda, 59.262 com a Janssen e 33.466 de reforço.





O boletim da prefeitura destaca que 78,2% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma dose. Ao mesmo tempo, 50,4% completaram o esquema vacinal. Esses porcentuais são inferiores ao balanço anterior, que registrava, respectivamente, 82,6% e 53,4%. “Os dados são dinâmicos, diariamente qualificados e, por essa razão, podem sofrer alterações”, esclarece a PBH.





NA FILA





Hoje, os adultos de 45 anos, sem comorbidades e residentes na capital mineira, recebem a segunda dose do imunizante contra a COVID-19. Podem completar o ciclo vacinal aqueles que estão dentro da faixa etária designada, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 8 de outubro. É necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte. Os centros de saúde e postos extras funcionam das 8h às 17h. Enquanto os pontos de drive-thru, das 8h às 16h30. Confira os locais de vacinação no site da prefeitura: www.pbh.gov.br.





Ontem, puderam completar o esquema vacinal moradores de 46 anos. Entre eles está a advogada Rutileia Martins Marques. Ela relatou que teve COVID-19 no início do ano, num período marcado pelo medo. "Tive COVID no período em que Belo Horizonte não tinha leitos de UTI disponíveis. Como passei muito mal, tive problemas respiratórios graves, senti o pavor da morte com meu pulmão parecendo estar me sufocando. Por isso, fico extremamente feliz de poder tomar as duas doses da vacina. Comemorei a primeira e comemoro a segunda também”, disse. Questionada sobre o pós-vacina, a advogada defendeu: “Precisamos continuar com as medidas protetivas contra o vírus para conter as novas cepas que ainda surgem”.





Quem também tomou a segunda dose da vacina contra a COVID-19 foi Leonardo Dagoberto Ribeiro, motorista executivo, que disse confiar na ciência: “Sou a favor do que a ciência fala. Se tiver que tomar a terceira dose, a gente toma também, tudo em prol da saúde. Hoje, tomando a segunda dose, tive a sensação de dever cumprido”. E nada de relaxar agora. “Sobre as medidas de proteção, acho que álcool em gel e uso de máscara continuam sendo necessários enquanto a vacinação não atingir um maior número de pessoas”, disse.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie