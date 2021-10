Carreta derruba poste e fecha trânsito em Contagem

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que dois caminhões se envolveram na colisão e atingiram o poste. No entanto, às 9h43, os militares retificaram a informação dizendo que apenas uma carreta foi envolvida diretamente no acidente. Ninguém ficou ferido e a carga não oferece risco. Ainda não se sabe as causas do acidente.