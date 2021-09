Incêndios em vegetações de BH e Contagem mobilizam bombeiros

O domingo (26/9) foi de combate a incêndios em vegetações de Belo Horizonte e Contagem, na Região Metropolitana, por parte do Corpo de Bombeiros. A instituição recebeu pelo menos três chamados para atender a diversas ocorrências em vias movimentadas das cidades.

Por volta de 9h, por exemplo, uma viatura foi até a Avenida Severino Ballesteros, no Bairro Arvoredo, em Contagem. O solicitante havia informado aos militares de que um incêndio em uma mata próxima a um shopping já estava influenciando no trânsito, uma vez que a fumaça foi toda para a via.