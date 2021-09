Polícia procura homem que matou namorado da ex no Topo do Mundo

Na noite do crime, o suposto autor chegou ao local já com arma em punho. Segundo a polícia ele tem registro de pistola .380 e se dirgiu ao veículo onde estava o casal. A mulher foi arrancada do veículo, após tentar fugir, mas o carro morreu. Antes de abrir as portas, o homem atirou no vidro traseiro.

O namorado da mulher saiu do veículo para tentar defendê-la mas levou dois tiros. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Biocor, onde chegou sem vítima. Não foi realizada perícia porque o local do crime não foi preservado. A Polícia Civil vai verificar as câmeras de um restaurante que funciona no local.