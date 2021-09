Reabertura das escolas escancara abismo entre ensinos público e privado

Gabriel Dutra, que estuda em colégio privado da capital, e a mãe, Katherine: monitoramento de aulas remotas e ansiedade pelo retorno (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Iniciado em abril deste ano, o processo de reabertura das escolas de Belo Horizonte se tornou um exercício de reconstrução. Fechadas por 18 meses, as 1.899 instituições de ensino da capital mineira, frequentadas por 460.819 alunos, têm pela frente a considerável tarefa de resgatar, além de dar novo significado ao vínculo com os estudantes, já que a pandemia promete transformar a rotina escolar de forma permanente e disruptiva.

A escala do desafio, como era de se esperar, está longe de ser a mesma para os setores público e privado. Enquanto as escolas particulares falam em ajustes na rota de aprendizado, reavaliação diagnóstica, inovações metodológicas e constante atualização de recursos tecnológicos, as redes do estado e do município enfrentam o hercúleo trabalho de combater a evasão escolar, além de lacunas de aprendizagem mais profundas.

A discrepância entre os dois segmentos salta aos olhos de quem acompanha o cotidiano de Gabriel Dutra, de 13 anos, e Ana Luiza Fernandes, de 15. O garoto cursa o 8º ano do ensino fundamental no tradicional colégio particular Santo Antônio, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Já a adolescente está matriculada no 1º ano do ensino médio na Escola Estadual Paschoal Comanducci, Região Norte de BH.

Com a retomada das atividades para o ensino fundamental, no fim de junho, Gabriel voltou a frequentar a escola imediatamente, em esquema híbrido, ou seja, uma semana de aulas presenciais intercaladas com uma semana de ensino remoto.

Desde o início da pandemia, o jovem segue uma rotina disciplinada, acompanhada de perto pelos pais. “Meu marido está em home office desde março do ano passado, o que permitiu a supervisão diária das aulas, da realização de provas sem cola, além do monitoramento do uso de telas para evitar a dispersão”, descreve a fisioterapeuta respiratória Katherine Dutra, mãe do adolescente.





Turma em escola particular: após retorno com restrições, setor estima em 85% a adesão ao modo presencial (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press 23/6/21)

Com o retorno ao colégio, os horários de Gabriel foram adaptados. Nas semanas de atividades in loco, ele precisa acordar 40 minutos mais cedo para enfrentar o tráfego até o Santo Antônio. Em casa, os pais não permitem que ele estude de pijama, tampouco na cama.

“Senti tanta falta da escola que nem reclamo mais de acordar cedo. Acho que esse tempo de afastamento fez com que eu desse mais valor a ela”, reflete o menino. Segundo o jovem, praticamente todos os alunos de sua turma voltaram a frequentar o colégio.

Katherine diz que o período em que a escola permaneceu fechada chegou a afetar aspectos psicológicos do garoto. “Houve um tempo em que ele ficou arredio. Um dia, estávamos no elevador e ele me disse: ‘Nossa, tomara que não entre mais ninguém’. Fiquei assustada. Depois, com a flexibilização da cidade, ele começou a se isolar demais. Não queria conviver, preferia se entreter com o celular e outros aparelhos do que interagir com as pessoas. Nesse momento, recorremos ao atendimento psicológico oferecido pela própria escola e foi ótimo”, relata a fisioterapeuta.

Sistema de rodízio e baixa presença

Aluna de escola pública, Ana Luiza Fernandes atravessa a pandemia inserida em outra realidade. A jovem aderiu à retomada das atividades presenciais, mas o sistema de rodízio é mais espaçado. A próxima aula, segundo ela, está marcada para 3 de novembro.

Ana Luiza diz ter encontrado poucos colegas no retorno. Conforme os protocolos fixados pelo município, as salas podem ser reorganizadas sem limite de alunos, desde que mantido o distanciamento mínimo de um metro entre as carteiras. No entanto, de acordo com a adolescente, as turmas da Escola Estadual Paschoal Comanducci andam vazias.

“Numa sala onde cabem 30, quando vão três é muito. Muita gente começou a trabalhar no horário da aula, daí só estuda no fim de semana. Meu namorado mesmo é um desses alunos. Arrumou um serviço de pintor e, agora, só pode acompanhar a escola no fim de semana, mesmo assim nas apostilas impressas”, conta.





Na rede pública, volta de alunos às salas está na casa dos 60%, segundo secretarias estadual e municipal (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press 12/7/21)

Mas, para a adolescente, a reabertura do colégio tem proporcionado significativa melhora do aprendizado. Na casa onde ela mora com o pai e os irmãos gêmeos, afinal, os recursos tecnológicos são limitados. O espaço para as tarefas escolares também.

“No ano passado, posso dizer que não aprendi praticamente nada. Eu não conseguia acompanhar as aulas direito, pois o celular estava estragado. Eu e meus irmãos ficávamos disputando o do meu pai. TV, aqui, também só tem uma. Eu procuro fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado (PET), mas também não me adaptei muito”, relata.

O pai dos estudantes é Emiliano José Lima, que atua como motofretista das 8h às 18h. “Infelizmente, não podia deixar o aparelho com eles durante muito tempo, pois preciso dele para trabalhar. No começo deste ano, finalmente, o problema foi resolvido. Consegui juntar um dinheiro para consertar o celular da Ana Luíza. Comprei um para um dos meninos. O terceiro ganhou um smartphone do padrinho”, afirma.

Da readaptação ao risco de abandono





Reabertura de escola estadual em BH: impactos da pandemia ainda precisam ser medidos por indicadores oficiais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 12/07/2021 )

O agravamento das desigualdades entre os ensinos público e privado ao longo da pandemia ainda não aparece com clareza nos números. O diagnóstico anual da educação brasileira é feito pelo Censo Escolar, cuja última edição, divulgada em 2020, não inclui dados sobre evasão escolar ou índices de reprovação. Já os últimos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador que mede a qualidade do ensino nas escolas, são relativos a 2019.

Mas dados da Prefeitura de Belo Horizonte, do estado e de escolas particulares dão pistas dos efeitos colaterais da pandemia. Nas instituições privadas, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) estima que a taxa de adesão dos estudantes às aulas presenciais seja superior a 85%.

“Por aqui, o retorno foi de 85%. Os demais seguem no regime 100% remoto, mas muito integrados à comunidade escolar. Todos nós aguardamos muito por este encontro. E, como a escola se estruturou para isso, todo o processo tem sido muito seguro e tranquilo”, avalia o diretor do Marista Dom Silvério, Vanderlei Soela.

“De qualquer forma, temos um baita desafio pela frente. A rotina escolar está sendo retomada, mas não é e nunca mais será a mesma. Passamos e ainda passaremos por transformações tecnológicas e metodológicas. Também já detectamos a necessidade de reavaliação diagnóstica dos alunos. Vamos identificar com clareza em que pé está o aprendizado. Uma coisa é o aluno fazer prova em casa, muitas vezes com a ajuda do Google. Outra é aqui na escola, pra valer, dentro de um tempo cronometrado”, completa o diretor.

Na rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação registra o retorno de 60% dos alunos em 2.197 escolas estaduais, instaladas em 416 municípios. Questionado pela reportagem, o governo não informou o índice de evasão no momento.

Quanto à rede municipal, a Prefeitura de BH calcula que 55% das famílias aderiram ao atendimento presencial, com cerca de 200 mil estudantes acolhidos em 323 escolas e nas 214 creches parceiras. Sobre os números de eventuais abandonos, o município alega que, por ora, o termo evasão escolar não se aplica aos anos de 2020 e 2021. O município argumenta que, para o período, adotou a proposta de “continuum de aprendizagem”, que determina a integralização da carga horária total dos dois anos até dezembro de 2021, em conformidade com a Lei Federal 14.040/2020. A norma dispõe sobre regras excepcionais a serem adotadas durante a pandemia.

A secretária municipal de Educação, Angela Dalben, menciona o que chama de grupo “em risco de abandono” ou dificuldade de reinserção na rotina escolar, que corresponde a cerca de 5% dos estudantes matriculados nas instituições do município. Em meados de dezembro de 2020, a porcentagem estava em torno de 12%. A dirigente considera que o quadro é reversível e, até o fim do ano, espera manter o índice de evasão escolar nos patamares de 2019, em torno de 0,5%. Para tanto, conta que a secretaria trabalha na busca ativa dos jovens afastados.

“As ações miram aqueles casos em que os estudantes não devolvem as atividades com a regularidade devida, como também aqueles em que o aluno não tenha sido localizado, uma vez que houve casos de mudança de endereço, em que algumas famílias mudaram inclusive de município em razão do contexto da pandemia. Essa busca inclui telefonemas, envio de carta registrada, mensagens de WhatsApp e até a visita domiciliar”, explica Angela.

“Também implantamos o Programa mapAtivo: Comunidade Educadora, que mapeia os casos de enfraquecimento do vínculo escolar com estudantes em situação de vulnerabilidade social para construção de uma comunidade educadora, colaborativa e solidária”, afirma. A secretária contesta a tese de que as discrepâncias entre as realidades dos estudantes dos setores público e privado esteja relacionada à falta de infraestrutura nas escolas municipais, ou mesmo a falhas metodológicas.

“Posso dizer, com muita tranquilidade, que essa é uma ideia equivocada. Em termos de recursos tecnológicos e preparo dos professores, a rede pública se equipou muito bem. As escolas têm banda larga, videoaulas, metodologias inovadoras, praticamente tudo o que o setor privado também oferece. Qual é o gargalo? É que nós atendemos um público socialmente vulnerável. Em muitos casos são famílias com acesso precário à internet e renda drasticamente reduzida em função da perda de emprego de um ou mais membros na pandemia. São residências onde os filhos não podem ser acompanhados pelos pais, seja por falta de disponibilidade ou mesmo de conhecimento. Muitos pais têm baixa escolaridade ou são analfabetos e, portanto, não conseguem monitorar os filhos nas atividades remotas. Esse contexto é muito mais desafiador. Mas nós temos nos empenhado para responder”, argumenta a secretária.