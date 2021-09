Norte terá primeiro santuário

Igreja do Senhor do Bom Fim, em Bocaiuva, será lugar sagrado (foto: Arquidiocese de Montes Claros/Divulgação)





O Norte de Minas vai ganhar o seu primeiro santuário reconhecido pela Igreja Católica. Por decisão do arcebispo metropolitano de Montes Claros, dom João Justino de Medeiros, será criado e instalado o Santuário do Senhor do Bom Fim, em Bocaiuva, onde a veneração ao santo existe há mais de dois séculos e meio. De acordo com o regimento católico, “Sob a denominação de santuário, entende-se a igreja ou outro lugar sagrado, aonde os fiéis, em grande número, por algum motivo especial de piedade, fazem peregrinações”.





Em Minas Gerais há diversos santuários. O mais famoso deles é o Santuário de Nossa Senhora da Piedade (padroeira de Minas Gerais), em Caeté. Outros pontos de peregrinação conhecidos no estado, como os santuários do Caraça, em Catas Altas, de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas; de São João Batista, em Barão de Cocais; e da Basílica de São Geraldo, em Curvelo.





Conforme o arcebispo de Montes Claros, João Justino de Medeiros, a meta é a instalação oficial do santuário em Bocaiuva no dia 14 de julho de 2022, por ocasião da Festa do Senhor do Bom Fim, que atrai milhares de fieis ao município. “Até lá percorremos um itinerário de oração, de escutas, de encontros para estudos e planejamentos. Desejamos que nosso primeiro santuário arquidiocesano prime pela qualidade do acolhimento, das celebrações litúrgicas e dos atos devocionais, da catequese, da comunicação, da promoção cultural, social e de cuidado com a Casa Comum”, assegura João Justino.