Primavera com calorão em Minas

Vista de parte de Belo Horizonte encoberta pela fumaça dos incêndios florestais nos arredores da capital (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





A expectativa de chuva não se concretizou, e a primavera começa com clima de deserto em Minas Gerais. Com um dos invernos mais quentes da história, a nova estação teve início oficialmente nontem, mas não trouxe ainda alívio no clima para os mineiros. O dia mais quente do ano no estado foi registrado justamente hoje, em Montalvânia, no Norte do estado. Os termômetros da cidade chegaram a 42,4ºC ontem, superando os 40,9ºC registrados na terça-feira, em CampinaVerde, no Triângulo Mineiro. Até então, era considerada a temperatura recorde de 2021.





A menor temperatura do estado foi de 8,5ºC, em Monte Verde. Os dados foram confirmados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, as chances de chuva para os próximos dias são baixas. “Sem chuva por enquanto, a chance é mínima para o Sul e faixa Leste, mas se ocorrer será pela noite ou madrugada”, afirma.





Na capital mineira, a temperatura chegou aos 30ºC, na estação da Pampulha. A mínima foi registrada no Cercadinho, com 16,4ºC. No fim da tarde, a fumaça das queimadas na Região Metropolitana encobriu parte da cidade, principalmente nos bairros mais próximos da Serra do Rola Moça, e na direção Oeste da cidade. A fumaça tornou o ar ainda mais seco para os moradores das regiões atingidas. A umidade relativa do ar na capital deve apresentar melhora, ficando entre os 39% e 71%, mas sem previsão de chuva. No Sul de Minas, região que aguardou ansiosa a chegada da chuva ontem, a alegria durou pouco. Em Varginha e Pouso Alegre não há possibilidade de chuva hoje e temperaturas devem chegar aos 30ºC em ambas as cidades.





Não há previsão, ainda, de chuva em Uberlândia. Na cidade do Triângulo Mineiro, o calor segue intenso, com máxima prevista para 37ºC e sem chance de chuva. Em Uberaba, clima segue seco, com máxima de 38ºC. Em Abaeté, na região Central de Minas Gerais, o calor deve chegar aos 32ºC, sem chuva. Em Augusto de Lima, a mínima é de 19ºC, com tempo nublado, mas sem previsão de chuva. Em boa parte do Centro-Oeste do estado o clima segue seco. Em Itaúna, a máxima será de 30ºC nesta quarta, enquanto em Bom Despacho, a mínima chega a 16ºC.





Em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, após semanas de calor intenso, a temperatura pode dar uma trégua hoje. Na cidade, a máxima prevista é de 29ºC. Já em Almenara, os termômetros seguem altos, com máxima de 36ºC.





Pancadas





Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, pancadas de chuva estão previstas ao longo do dia. O tempo segue nublado e a temperatura pode variar entre 24ºC e 15ºC, um alívio para a população. Enquanto em Cataguases, o clima permanece seco, com máxima de 24ºC. Na região do Rio Doce, as chances de chuva são baixas. Em Governador Valadares, a máxima é de 31ºC e em Aimorés a mínima chega a 18ºC.





Em Paracatu, a temperatura deve chegar aos 36ºC nesta quarta e não há previsão de chuva para a região. Já em Tiros, também no noroeste do estado, a temperatura deve cair um pouco e pode variar entre 13ºC e 27º. No Norte de Minas, a esperança recai sobre Bocaiuva que, segundo o Climatempo, pode receber chuva amanhã. No entanto, a temperatura segue alta na cidade, com máxima de 37ºC e mínima de 23ºC. Em Montes Claros, a previsão é de máxima de 34ºC.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie