Batida ocorreu por volta das 5h40 no sentido Contagem (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um homem de 50 anos ficou gravemente ferido em um acidente no fim da madrugada desta quarta-feira (22/9) na LMG-808, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente deixou o trânsito lento.













(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O motorista de um dos carros ficou preso às ferragens. Ele estava consciente, mas sofreu uma fratura exposta em uma das pernas, com muita perda de sangue, segundo os militares.









Bombeiros espalha serragem na pista para evitar derrapagens no óleo que vazou de um dos veículos (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Após ser estabilizado, ele foi entregue a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros informou que ainda não tem a confirmação do hospital para onde ele foi levado mas, considerando a gravidade da lesão, a corporação acredita que ele pode ter ido para o João XXIII, na Região Centro-Sul da capital.





O homem estava sozinho no carro. As pessoas que estavam nos outros dois veículos passam bem. O trânsito precisou ser interditado nos dois sentidos por 40 minutos para o socorro à vítima e demais providências. Às 7h30, o fluxo já estava liberado, mas havia retenção por causa do acúmulo de veículos.