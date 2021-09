Se você pegou COVID em Contagem, não se assuste se receber uma ligação

O morador de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que teve confirmado diagnóstico de COVID-19, mas está assintomático, ou recebeu alta recentemente do hospital, não deve estranhar se receber uma ligação telefônica perguntando sobre como está se sentindo. Não é trote, não é golpe.

É apenas o trabalho normal da Central de Monitoramento da COVID-19 do município, que agora passa a contar com equipes formadas por estudantes de medicina de uma faculdade particular da cidade.

Funciona assim: o morador que é atendido em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), está com suspeita de coronavírus ou tem caso positivo sem necessidade de internação, vai ser automaticamente acompanhado pela equipe, que faz as ligações a cada 48 horas para saber como o paciente está.

O monitoramento, que não tem nenhum tipo de contato físico, é feito pelo período padrão de isolamento, 14 dias. Se o morador piorar ou tiver algum sintoma mais grave, é direcionado para o atendimento presencial na UBS.

A técnica da Superintendência de Atenção à Saúde da secretaria de Saúde de Contagem, Flávia Maria Pimenta, conta que são 186 estudantes se revezando no atendimento. Antes, os contatos eram realizados pelos profissionais contratados pela pasta, que agora podem ficar livres para outras atividades.

“A central hoje comporta 412 casos ativos de COVID-19 no município, mas pode aumentar se for necessário. O monitoramento dos pacientes positivos contribui para quebrar a cadeia do vírus e diminuir a taxa de contágio no município, com o reforço de medidas sanitárias e isolamento”, explica.

Sem cadastro: é automático

Não é necessário entrar em contato para se cadastrar, isso é feito automaticamente após a consulta na UBS. As ligações são realizadas de segunda a sexta-feira, a partir das 7h40 até às 17h.