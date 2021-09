Acidente com 2 carretas e 4 caminhões interrompe trânsito entre BH e Rio

O acidente bloqueou a BR-040 na altura de Itabirito (foto: Via 040)

O trânsito está totalmente interrompido na BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 587, em Itabirito, Região Central de Minas, por causa de um acidente envolvendo ao menos seis veículos, sendo duas carretas e quatro caminhões de minério, o que foi confirmado tanto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), quanto pela Via 040, a concessionária que administra a estrada.



Um carro também pode estar envolvido no acidente, mas ainda não há confirmação.

Segundo as primeiras informações, houve um engavetamento e uma pessoa teve ferimentos graves, sendo levada para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

A Via 040 informa que o engarrafamento, em função do acidente, é de seis quilômetros, nos dois sentidos. Não existe uma previsão de quando a pista será liberada. As causas do acidente ainda não são conhecidas.

A matéria está em atualização.