Córrego do Retiro é limpo depois de 8 anos em Contagem

Limpeza do córrego do bairro do Retiro é a primeira realizada em oito anos. Outros córregos também vão receber equipes, promete prefeitura

Depois de quase oito anos sem ver nenhum tipo de ação de limpeza por parte da prefeitura, o Córrego do Retiro, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve na manhã deste sábado (18/9) máquinas em todos os locais.

O córrego corta a Avenida dos Retirantes, no bairro Nova Contagem. A limpeza é de responsabilidade da regional de Vargem das Flores, que levou 20 trabalhadores e três máquinas para limpar o córrego. Como o local é estreito e há uma calha de concreto no fundo, uma mini pá carregadeira teve que entrar no córrego para retirar o entulho.

As intervenções ocorrem na Avenida dos Retirantes e nas ruas Maria José Chiodi e VL 17.

"No início do mês, a equipe vistoriou o curso d’água, identificou os problemas, e montou as estratégias de atuação. Havia muita vegetação e objetos no córrego, elementos que impediriam o fluxo d’água em caso de chuva forte, causando alagamentos", afirma o administrador da regional Vargem das Flores, Wander Batista.

Trabalho será expandido

Não é apenas no Retiro que o trabalho vai se concentrar. Assim como a comissão da prefeitura fez uma vistoria no córrego, equipes também percorreram neste sábado outra região: o Vale do Tapera, Bairro Novo Boa Vista.

“Apesar de altamente poluída por esgoto, essa área ainda está mais ou menos preservada, mas que tem vários projetos da iniciativa privada para investimentos, principalmente imobiliários. Temos que conciliar um projeto que avalie os licenciamentos urbanísticos para a construção, avaliar os impactos principalmente ambientais, para poder buscar o melhor projeto”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Marcos Túlio de Melo.