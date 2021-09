Segunda maior aeronave do mundo pousou no Aeroporto de Confins nesta quinta

Para transporte do Antonov, foram necessárias equipes das áreas de Soluções Logísticas Integradas, Operações e também de Segurança do aeroporto, que avaliaram, junto de demais parceiros, a operacionalidade do voo com todos os processos de prevenção, uma vez que se tratava de uma aeronave gigante.Segundo a concesionária BH Airport, que administra o aeroporto de Confins, é a primeira vez em sete anos, que essa aeronave pousa no terminal.O equipamento transportado no Antonov foi um Munhão da mineradora Anglo American, peça que compõe o moinho de bolas. O Munão sustenta a carga de polpa, corpo moedor e o peso do próprio moinho para a movimentação do mesmo em uma das etapas do processo de redução do minério de ferro.Após o recebimento da peça, serão usados superguindastes para içar o equipamento e efetuar a instalação na planta da mineiradora, localizada no município de Conceição do Mato Dentro, Região Central de Minas Gerais. A peça também percorrerá os muncípios de Curvelo, Datas e Serro até chegar ao seu destino.