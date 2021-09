SAMU de Contagem vira regional e verba estadual vai ser aumentada

SAMU de Contagem atende 3 cidades da região, mas era considerado municipal pelo governo estadual (foto: Arquivo/Prefeitura de Contagem)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai receber um aumento de quase cinco vezes na verba que é repassada pelo governo de Minas Gerais aos serviços de emergência do estado.

O valor vai saltar de R$ 181 mil para R$ 771 mil por mês. Os novos pagamentos começam a partir de outubro.

Apesar de atender quase 1 milhão de pessoas em três cidades vizinhas, o SAMU de Contagem ainda era considerado um serviço "municipal" pela secretaria estadual de Saúde (SES-MG), e tinha uma verba considerada insuficiente pelo governo.

Além de Contagem, as ambulâncias atendem também aos moradores de Ibirité e Sarzedo.

Inaugurado em 2004, foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como regionalizado apenas em 2017. Apesar da verba federal já vir com um valor mais próximo do que é gasto, o dinheiro estadual era pouco.

Segundo a diretora do SAMU, Luciana Felisberto, o repasse adicional vai servir para custear a Central de Regulação, além de um dinheiro que será específico para o Núcleo de Educação Permanente do serviço.

"Nosso objetivo é fazer treinamentos em conjunto com a Rede de Urgência para melhor assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Com este recurso será possível também adquirir equipamentos mais modernos adequados ao atendimento pré-hospitalar, manutenção da frota, compra de insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)", explicou.