Mutirão para zerar fila de consultas em Contagem deve começar em outubro

A superintendente de Atenção Especializada, Carla Cristina Vítor, aponta que, hoje, os dois Centros de Atenção Especializada operam com 80% das vagas para consultas, exames e procedimentos. Em outubro, a previsão é de que esteja funcionando com 100% da capacidade.

O mutirão deve durar oito meses, a partir do início em outubro. As consultas serão realizadas no Centro de Atenção Especializadas Iria Diniz e no Centro de Consultas Especializadas Ressaca, sempre de segunda a sábado. Exames que sejam necessários para confirmação de diagnóstico também serão oferecidos.

A proposta é que o mutirão faça 55.932 primeiras consultas e 41.107 consultas de retorno. O custo estimado do projeto é de R$ 6,2 milhões. Os detalhes para as marcações, quem será chamado e demais detalhes ainda estão sendo definidos.