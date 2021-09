Mulher de 21 anos morre afogada em Minas após tentar salvar cachorro

Atendimento dos bombeiros em ocorrência de afogamento na represa de Queimados, município de Palmital (foto: 12º BBM/Divulgação) Uma jovem de 21 anos morreu afogada no interior de Minas Gerais ao tentar salvar o próprio cachorro, que também foi levado pela correnteza. O caso ocorreu no domingo (12/9), na região Noroeste do estado, onde outras três pessoas morreram afogadas. O número de óbitos acendeu o alerta dos militares, que chamam a atenção da população para a época de calor.

O animal foi levado pela correnteza e a jovem, na tentativa de salvá-lo, também entrou na corrente e não aguentou a força da água.

Salva criança

Em outro caso fatal, registrado também no domingo (12/9) no município de Arinos, um jovem de 18 anos se jogou no Rio Urucuia para salvar uma criança que começou a se afogar.

O jovem conseguiu retirar a criança da água, mas, na sequência, submergiu e acabou sendo encontrado morto algumas horas depois.

Outros afogamentos

O terceiro afogamento do domingo, na região Noroeste do estado, aconteceu no município de Palmital, mais precisamente na represa de Queimados. Segundo a ocorrência do 12º BBM, um homem, que nadava em ponto um pouco distante da margem, morreu ao submergir por motivos desconhecidos.

Antes, no sábado (11/9), os bombeiros registraram um afogamento no município de Lagoa Grande, onde um homem, que realizava serviço em um sistema de irrigação, morreu depois que escorregou e caiu dentro de um reservatório de água.