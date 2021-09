Moradores de Neves ganharão kit lanche para marcar inauguração de passarela

Essa é a segunda estrutura instalada pela empresa na região, em 2018, foi instalada uma passarela no km 507. (foto: Concessionária VIA 040 )

Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, terá um sabor especial nesta quarta-feira (15/9). Literalmente. Para celebrar a entrega da estrutura, os usuários receberão um kit lanche.



kit-lanches, a partir das 8h, com objetivo de estimular a travessia segura, principalmente em áreas urbanas. A estratégia faz parte das ações da campanha de segurança no trânsito intitulada "Equilíbrio e Respeito". Como uma das atrações, a concessionária Via 040 vai promover o evento "Café na Passarela", que irá oferecer, a partir das 8h, com objetivo de estimular a travessia segura, principalmente em áreas urbanas.

A empresa também instalará faixas educativas para conscientizar a população.

O evento terá a participação da Polícia Rodoviária Federal, autoridade policial da pista.

A passarela

A estrutura possui rampas de acesso com dispositivo "trava-motos", bloqueio de segurança capaz de inibir o uso da passarela por motociclistas, sem impedir a acessibilidade de cadeirantes. Além disso, foram instaladas telas antiofuscantes, recurso que minimiza o incômodo gerado pelo reflexo dos faróis de veículos em sentidos opostos e ao mesmo tempo impedem a travessia irregular de pedestres.

O equipamento conta também com iluminação; adequação de pontos de ônibus, melhorando a segurança no embarque e desembarque de passageiros do transporte público; sinalização (placas e faixas); drenagem e proteção vegetal no entorno da passarela.

A passarela terá adequação de pontos de ônibus, iluminação e vários outros benefícios. (foto: Concessionária VIA 040) Essa é a segunda estrutura instalada pela empresa na região. Em 2018, foi instalada uma passarela no km 507.

Em julho deste ano, também foi entregue uma passarela no km 532, em Belo Horizonte, altura do Bairro e conjunto Califórnia. As duas estruturas receberam investimentos de mais de R$ 5,4 milhões.