Autoridades de Minas lançam força-tarefa contra incêndios florestais

A iniciativa envolve a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o Instituto Estadual de Florestas (IEF), as polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar de minas Gerais.Serão apresentadas hoje as quatro companhias de policiamento que vão realizar um trabalho ostensivo com foco principal nas áreas verdes que mais têm sofrido com incêndios neste ano, que são os parques estaduais da Serra do Rola-Moça, Serra de Ouro Branco, Serra do Papagaio, Serra do Cabral, Biribiri e a Área de Proteção Ambiental (APA) Cochá e Gibão.“O reforço na fiscalização nessas unidades tem o objetivo de evitar os incêndios criminosos, e o trabalho de investigação nessas localidades também será reforçado com a Polícia Civil”, informa o governo de Minas.Ainda na coletiva, que está marcada para as 10h, o Corpo de Bombeiros e o IEF vão dar detalhes do trabalho de prevenção e combate a incêndios já realizado nesta temporada.Como omostrou neste domingo (12/9), somente neste fim de semana os bombeiros registraram mais de 600 chamados para combate ao fogo em áreas verdes. Entre as 7h de sexta até 7h de domingo, foram registrados 684 chamadas de incêndio em todo território mineiro.