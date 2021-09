Transmissão é a menor do ano

(foto: Leandro Couri/em/d.a press - 12/8/21)





Belo Horizonte (na foto, movimento na Praça Sete) registrou a menor taxa de transmissão do novo coronavírus de todo o ano de 2021 ontem, informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. O Rt está em 0,86, segundo menor índice desde que a PBH passou a divulgar o dado diariamente, em 4 de agosto do ano passado. A cada 100 diagnósticos na cidade outras 86 pessoas são infectadas na cidade. Por outro lado, a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 avançou: de 45,1% para 47,5%, também dentro do nível de controle. Esse é o caso da terapia intensiva desde 26 de agosto. Na mesma toada da transmissão, o percentual de uso das enfermarias diminuiu de 31,9% para 31,5%, portanto também dentro da área menos grave. As enfermarias estão em controle desde 26 de julho. A PBH voltou a ter dificuldades para acessar a base de dados do SUS ontem, portanto o total de casos e mortes confirmados continua o mesmo do balanço anterior: 276.100 diagnósticos e 6.576 mortes por COVID-19 desde o início da pandemia.