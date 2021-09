COVID: Com 21 mortes em 24 horas, Minas ultrapassa marca de 43.400 vítimas

Minas Gerais registrou 21 mortes e 5.622 casos de COVID-19 no período de 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta quarta-feira (8/9).

Movimento na porta da UPA Centro Sul, no CECOVID (Centro Especializado de Tratamento de Covid-19)

A SES-MG explicou que o número de infecções informado no boletim foi um pouco maior do que a média geral pois, nos finais de semana e feriados muitos casos ficam represados, já que alguns municipios acabam não repassando as informações.